Microsoft запустив новий браузер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий браузер Edge дуже схожий на Chrome і навіть включає підтримку розширень Chrome

Edge Chromium вже доступний для завантаження, але поки запускається без деяких звичних функцій

Компанія Microsoft 15 січня випустила новий браузер Edge Chromium для платформ Windows і macOS.

Про це повідомляє The Verge.

Спочатку Microsoft орієнтувала Edge на корпоративних користувачів Windows і macOS, але звичайні споживачі також зможуть завантажити і встановити її вручну.

Незважаючи на те, що Edge Chromium вже доступний для завантаження, він поки запускається без деяких звичних функцій.

Так, синхронізація історії та синхронізація з розширення відсутні під час запуску, проте такі речі, як обране, настройки, адреси/контактна інформація та паролі будуть синхронізуватися.

Відсутні функції компанія планує надати до кінця цього року.

Загалом новий браузер Edge дуже схожий на Chrome і навіть включає підтримку розширень Chrome. Є й нові функції Edge Differs.

Також є функції забезпечення приватності з різними рівнями налаштувань.

Раніше Microsoft офіційно визнала існування однієї проблеми, що існує майже у всіх версіях Windows 10 і до цих пір не виправлена.