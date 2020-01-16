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    Технології

    Microsoft запустив новий браузер

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    Новий браузер Edge дуже схожий на Chrome і навіть включає підтримку розширень Chrome - Microsoft запустив новий браузер
    Новий браузер Edge дуже схожий на Chrome і навіть включає підтримку розширень Chrome

    Edge Chromium вже доступний для завантаження, але поки запускається без деяких звичних функцій

    Компанія Microsoft 15 січня випустила новий браузер Edge Chromium для платформ Windows і macOS.

    Про це повідомляє The Verge.

    Спочатку Microsoft орієнтувала Edge на корпоративних користувачів Windows і macOS, але звичайні споживачі також зможуть завантажити і встановити її вручну.

    Незважаючи на те, що Edge Chromium вже доступний для завантаження, він поки запускається без деяких звичних функцій.

    Так, синхронізація історії та синхронізація з розширення відсутні під час запуску, проте такі речі, як обране, настройки, адреси/контактна інформація та паролі будуть синхронізуватися.

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    Відсутні функції компанія планує надати до кінця цього року.

    Загалом новий браузер Edge дуже схожий на Chrome і навіть включає підтримку розширень Chrome. Є й нові функції Edge Differs.

    Також є функції забезпечення приватності з різними рівнями налаштувань.

    Раніше Microsoft офіційно визнала існування однієї проблеми, що існує майже у всіх версіях Windows 10 і до цих пір не виправлена. 

    технології Microsoft
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