Microsoft запустив новий браузер
Edge Chromium вже доступний для завантаження, але поки запускається без деяких звичних функцій
Компанія Microsoft 15 січня випустила новий браузер Edge Chromium для платформ Windows і macOS.
Про це повідомляє The Verge.
Спочатку Microsoft орієнтувала Edge на корпоративних користувачів Windows і macOS, але звичайні споживачі також зможуть завантажити і встановити її вручну.
Незважаючи на те, що Edge Chromium вже доступний для завантаження, він поки запускається без деяких звичних функцій.
Так, синхронізація історії та синхронізація з розширення відсутні під час запуску, проте такі речі, як обране, настройки, адреси/контактна інформація та паролі будуть синхронізуватися.
Відсутні функції компанія планує надати до кінця цього року.
Загалом новий браузер Edge дуже схожий на Chrome і навіть включає підтримку розширень Chrome. Є й нові функції Edge Differs.
Також є функції забезпечення приватності з різними рівнями налаштувань.
Раніше Microsoft офіційно визнала існування однієї проблеми, що існує майже у всіх версіях Windows 10 і до цих пір не виправлена.