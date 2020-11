Наймолодшим програмістом у світі став шестирічний хлопчик з Індії

Шестирічний індійський хлопчик Архам Ом Талсанія увійшов до Книги рекордів Гіннеса як наймолодший програміст у світі.

Про це повідомили на сайті світових рекордів Гіннеса.

23 грудня 2020 року, за день до свого семиліття, хлопчик успішно склав тест на знання мови програмування Python. У листопаді він зміг офіційно отримати свою нагороду.

Як повідомляє агентство ANI, хлопчик займається розробкою невеликих ігор. Він отримав сертифікат від Microsoft, щоб офіційно підтвердити свої навички.

Gujarat: Arham Om Talsania, a Class 2 student from Ahmedabad, created Guinness World Record as World’s Youngest Computer Programmer by clearing Python programming language exam at the age of six.



He says,"My father taught me coding. I started using tablets when I was 2 yrs old" pic.twitter.com/poOkKmcgAf