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    Технології

    Наймолодшим програмістом у світі став шестирічний хлопчик з Індії

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    Архам Ом Талсанія потрапив до Книги рекордів Гіннеса - Наймолодшим програмістом у світі став шестирічний хлопчик з Індії
    Архам Ом Талсанія потрапив до Книги рекордів Гіннеса

    Майже з пелюшок хлопець цікавився гаджетами та любив розв'язувати головоломки

    Шестирічний індійський хлопчик Архам Ом Талсанія увійшов до Книги рекордів Гіннеса як наймолодший програміст у світі.

    Про це повідомили на сайті світових рекордів Гіннеса.

    23 грудня 2020 року, за день до свого семиліття, хлопчик успішно склав тест на знання мови програмування Python. У листопаді він зміг офіційно отримати свою нагороду.

    Як повідомляє агентство ANI, хлопчик займається розробкою невеликих ігор. Він отримав сертифікат від Microsoft, щоб офіційно підтвердити свої навички.

    Батько Архама, інженер-програміст Ом Талсанія, розповів, що хлопчик з юного віку цікавився гаджетами та любив розв'язувати головоломки. З двох років його привчали користуватися планшетом, тож Архам швидко «здружився» з технікою.

    Коли ж він зацікавився іграми, батько почав учити його, як створювати свої власні. Своє майбутнє юний рекордсмен пов'язує з IT-сферою.

    «Хочу створювати додатки, ігри та системи для програмування. А ще я хочу допомагати нужденним», ㅡ сказав він.

    Теги: Індія технології рекорд гаджет
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