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    Технології

    Німецькі автогіганти тимчасово зупинили заводи в Китаї через коронавірус

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    3 лютого роботу на підприємствах концерну відновлять тільки офісні співробітники, які працюватимуть удома - Німецькі автогіганти тимчасово зупинили заводи в Китаї через коронавірус
    3 лютого роботу на підприємствах концерну відновлять тільки офісні співробітники, які працюватимуть удома

    BMW і Volkswagen продовжили на своїх заводах канікули з нагоди китайського Нового року до 10 лютого

    Німецькі автоконцерни BMW і Volkswagen продовжили на своїх заводах канікули з нагоди китайського Нового року до 10 лютого через поширення коронавірусу.

    Як повідомляє DW, представник BMW у Мюнхені заявив, що концерн продовжить на один тиждень канікули на трьох заводах у мегаполісі Шеньян.

    «3 лютого роботу на підприємствах концерну відновлять тільки офісні співробітники, які працюватимуть удома. У Шеньяні розташована найбільша у світі філія BMW: тут працює приблизно 10 тисяч співробітників, які щороку виробляють до пів мільйона автомобілів і двигунів», - уточнює видання.

    Volkswagen також зупинив до 10 лютого спільне виробництво із Shanghai Automotive Group і First Automotive Works. «Відновлення роботи залежатиме від подальшого розвитку ситуації з хворобою», -ідеться в повідомленнях німецьких автоконцернів.

    Як повідомлялося раніше, ВООЗ оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через коронавірус.

    Раніше у МОЗ повідомили, що маски не дають стовідсоткового захисту від інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, тому використовувати їх слід разом з іншими засобами захисту.

    До слова, у Китаї з рекордною швидкістю добудували лікарню для хворих на новий коронавірус.

    Також зазначимо, що у Китай вирушив перший рейс для евакуації українців. Літак забере з курорту Санья 200 громадян. 

    Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

    За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

    За останніми даними, станом на 30 січня, у Китаї від коронавірусу померли 170 осіб. Виявлено понад 1700 нових випадків захворювання цією формою пневмонії. Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус є ще відносно 12167 громадян.

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