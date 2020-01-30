Південнокорейська компанія випустила перший в світі 5G-планшет



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Вартість Galaxy Tab S6 5G складе 999 900 корейських вон

Пристрій надійде в продаж в Південній Кореї 30 січня цього року

Південнокорейська компанія Samsung офіційно представила перший в світі планшет з підтримкою мереж 5G – Galaxy Tab S6 5G.

Зазначається, що пристрій надійде в продаж в Південній Кореї 30 січня, пишуть Діалоги.

Galaxy Tab S6 5G отримав чіпсет Snapdragon 855 в поєднанні з модемом Qualcomm X50. Решта характеристик схожі зі звичайною версією Galaxy Tab S6: планшет оснащений 10,5-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю QHD +, 6 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ вбудованої пам’яті, чотирма динаміками AKG, подвійною камерою на задній панелі (13 Мпікс і 5 Мпікс), селф-камерою на 8 Мпікс, батареєю ємністю 7040 мАг і стилусом S-Pen.

Вартість Galaxy Tab S6 5G складе 999 900 корейських вон. Про доступність в інших країнах поки невідомо.