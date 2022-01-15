Популярний браузер попередив про загрозу рідкісного типу кібератак

У Google Chrome почали боротися з хакерами, що зламують роутери

У популярному браузері Google Chrome запровадили нову систему попереджень користувачів про загрозу рідкісного типу кібератак. Про це повідомляє ArsTechnica.

Йдеться про атаки, в яких браузери використовуються для злому роутерів та інших пристроїв з метою зараження багатьох комп'ютерів однієї мережі.

З версії Chrome 98 браузер почне ретранслювати запити загальнодоступних веб-сайтів, які бажають отримати доступ до даних приватної мережі користувачів. Подібні запити не скасовуватимуть, але зареєструють і внесуть до бази.

Надалі розробники браузера планують зібрати дані про сайти і вибрати ті ресурси, яким потрібно отримати спеціальний дозвіл від користувача, перш ніж вони зможуть отримати доступ до роутера.

В даний час веб-сайти за замовчуванням мають можливість використовувати Chrome та інші браузери як проксі для доступу до ресурсів усередині локальної мережі відвідувача сайту. На думку розробників, ця можливість стала вразливістю через зростання кількості кібератак із її використанням.

Як відомо, хакери атакували близько 70 сайтів органів влади. Зазначимо, Україна і НАТО підпишуть угоду про посилення кіберспівпраці.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

До слова, восени міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Зокрема він повідомив, що в Україні планують запровадити онлайн-голосування на виборах.