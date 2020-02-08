Ці додатки Android краще видалити зі смартфона, поки не пізно



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Три тисячі варіацій шкідливого коду маскуються під системні програми

Японська компанія Trend Micro яка спеціалізується на безпеці виявила підбірку оптимізаторів і утиліт в онлайн-магазині Google Play, які можуть завантажити 3 тисячі різних варіантів шкідливого коду і заразити смартфон.

Додатки досить популярні, їх загальна кількість установок досягла 470 тисяч. Google вже видалила їх з Google Play, але вони можуть залишитися на смартфонах.

Зловмисники подбали про позитивні відгуках в Google Play, щоб користувачі не боялися встановлювати додатки невідомих розробників. Позитивні відгуки публікуються з заражених пристроїв і забезпечують високий рейтинг. Також додатки запускають нав’язливу рекламу і можуть увійти в облікові записи користувача в Google і Facebook.

Три тисячі варіацій шкідливого коду маскуються під системні програми. В результаті, в лаунчері і списку додатків вони не відображаються. Користувач може навіть не знати, що смартфон заражений.

Додатки можуть без відома користувача робити скріншоти, змінювати налаштування, відкривати посилання, записувати звук, здійснювати дзвінки, красти контакти, відправляти, отримувати і видаляти повідомлення, заблокувати пристрої, отримати дані про місцезнаходження, зашифрувати файли, отримувати віддалені команди через Twitter і Telegraph, і так далі.

Дані програми виявилися найбільш популярні в Японії, Ізраїлі, Тайвані, США, Індії і Таїланді. У список входять:

Shoot Clean-Junk Cleaner, Phone Booster, CPU Cooler – завантажень 10 000+

Super Clean Lite- Booster, Clean & CPU Cooler – завантажень 50 000+

Super Clean-Phone Booster, Junk Cleaner & CPU Cooler – завантажень 100 000+

Quick Games-H5 Game Center – завантажень 100 000+

Rocket Cleaner – завантажень 100 000+

Rocket Cleaner Lite – завантажень 10 000+

Speed Clean-Phone Booster, Junk Cleaner & App Manager – завантажень 100 000+

LinkWorldVPN – завантажень 1 000+

H5 gamebox – завантажень 1 000+

Нагадаємо, WhatsApp припиняє працювати на мільйонах пристроїв у світі.

Як повідомлялося, компанія Google створила альтернативу YouTube.

Джерело Itsider.