Виробник розсекретив характеристики нового смартфона Vivo Nex 3 5G



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У спливаючому модулі буде встановлена 16-мегапіксельна селфі-камера

У базі даних китайського регулятора TENAA з’явився запис про сертифікацію неанонсованого смартфона Vivo з номером V1950A.

Під цим кодовим номером, ймовірно, ховається оновлена модифікація флагманського NEX 3 5G, повідомляє Gizchina.

Згідно TENAA, майбутній таємничий телефон Vivo матиме розміри 67,44×76,14×9,4 мм і важитиме 219,5 гр. Він буде оснащений 6,89-дюймовим дисплеєм FHD + AMOLED з роздільною здатністю 1080×2256 пікселів. Датчик відбитків пальців буде перебувати під екраном.

Крім того, цей телефон буде працювати на якомусь восьмиядерному процесорі з тактовою частотою 2,84 ГГц. Майже напевно це Qualcomm Snapdragon 865, оскільки він має ту ж тактову частоту. Буде два варіанти пам’яті: один з 128 ГБ і інший з 256 ГБ, однак обидва матимуть 8 ГБ оперативної пам’яті. Крім того, у нього не буде слота для карт MicroSD для розширення пам’яті.

Смартфон отримає трьохпозиційну задню камеру, яка складається з основного датчика 64 Мп в парі з двома 13 Мп модулями. Що стосується передньої панелі, то у спливаючому модулі буде встановлена 16-мегапіксельна селфі-камера.

Можливості підключення телефону будуть включати дворежимний режим 5G (SA і NSA), 4G, WiFi, Bluetooth і USB Type – C. На жаль, немає згадки про роз’єм для навушників 3,5 мм.

Зазначена ємність акумулятора моделі-4250 мАч. З коробки смартфон буде працювати під управлінням ОС Android 10. Точна дата презентації та ціна Vivo NEX 3 5G не повідомляються.

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