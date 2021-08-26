Samsung віддалено блокуватиме телевізори по всьому світу, не питаючи їх власників

Якщо пристрій було вкрадено, спрацьовує система блокування, і всі функції телевізора відключаються

Компанія Samsung впровадила в свої телевізори нову функцію TV Block, яка дозволяє блокувати пристрій в разі крадіжки. Про це повідомляє SlashGear.

Коли телевізор Samsung підключається до інтернету, його серійний номер відправляється на сервер компанії і перевіряється на факт крадіжки. Якщо пристрій було вкрадено, спрацьовує система блокування, і всі функції телевізора відключаються.

Власники заблокованих помилково пристроїв можуть подати апеляцію, надавши доказ покупки.

Однак, якщо придбання телевізора було здійснене у неавторизованих реселерів або на чорному ринку, зробити це не вдасться.

Компанія заявила, що нова функція запобіжить перепродажу вкрадених телевізорів. Однак TV Block не завадить шахраям розібрати телевізор і продати його деталі.

Функція TV Block – це частина прошивки нових смарт-ТВ Samsung. Вона вбудована в усі телевізори, випущені з 11 липня 2021 г. Однак це не означає, що вироблені раніше телевізори під обмеження не потрапляють. На них TV Block рано чи пізно з'явиться разом з черговим оновленням прошивки.

Таким чином, користувач, який купив смарт-ТВ Samsung, наприклад, три роки тому і давно викинув чеки про покупку і минулий гарантійний талон, може залишитися без придбаного за свої гроші пристрою.

Нагадаємо, камера смарфтонів Samsung може виявитися віддалено відключеною в разі його розблокування. Як відзначили журналісти, Samsung ускладнює отримання прав суперкористувача на своїх смартфонах, які дозволяють розблокувати деякі приховані опції телефону.

У новому поколінні пристрої серій Galaxy Z Fold3 і Galaxy Z Flip3 виявилися додатково захищені за допомогою спеціального протоколу безпеки. При активації root-прав телефон попереджає користувача про те, що в результаті зняття блокування може відключитися камера девайса.