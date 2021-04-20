Смартфон Samsung вибухнув в рюкзаку власника

Причиною загоряння став смартфон Samsung Galaxy J5 Prime, випущений в 2016 році

Телефон Samsung загорівся і вибухнув у користувача з Китаю. Про це повідомляє видання GizChina.

Інцидент, що трапився в місті Чженчжоу, провінція Хенань, потрапив на камери відеоспостереження. Згідно відеозапису, чоловік прогулювався з рюкзаком на парковці - як виявилося, в ньому лежав смартфон. Раптово стався хлопок, з рюкзака стало поширюватися полум'я і дим.

Вогонь перекинувся на одяг власника смартфона, полум'я пошкодило шкіру, волосся і вії користувача.

Згідно з повідомленням очевидців, причиною загоряння став смартфон Samsung Galaxy J5 Prime, випущений в 2016 році. Найімовірніше, телефон вибухнув через пошкоджений акумулятор.

Samsung вже відреагувала на інцидент. У компанії заявили, що якщо потерпілий звернеться зі скаргою, то фахівці Samsung проведуть розслідування.

Журналісти звернули увагу, що смартфон Samsung Galaxy J5 Prime був випущений в один рік з флагманом Galaxy Note 7. Останній апарат відрізнявся наявністю поширеної проблеми з батареєю, через яку сталися численні випадки загоряння гаджета. Згодом Samsung вибачилася перед споживачами і зняла пристрій з виробництва і продажу.

В середині квітня китайські ЗМІ розповіли про те, що в аеропорту Гонконгу загорілася партія смартфонів Vivo. Інцидент стався під час завантаження телефонів на борт вантажного літака. Вогонь було локалізовано та погашено пожежними, в результаті події ніхто зі співробітників аеропорту та пасажирів не постраждав.