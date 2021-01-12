Корабель Cargo Dragon через негоду не зможе повернутись на Землю

Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю

Відстикування вантажного космічного корабля Cargo Dragon американської компанії SpaceX від Міжнародної космічної станції (МКС) довелося скасувати через негоду на Землі.

Про це повідомляє пресслужба МКС.

«У Центрі управління космічними польотами скасували сьогоднішнє відстикування Cargo Dragon через погодні умови у місці приземлення, біля узбережжя Флориди», – йдеться у повідомленні.

Mission controllers have called off today's @SpaceX #CargoDragon undocking due to weather conditions at the splashdown site off the coast of Florida. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/1XxsP37Vwh — International Space Station (@Space_Station) January 11, 2021

.@SpaceX has waved off the departure of its #CargoDragon vehicle due to adverse weather at its splashdown zone off the coast of Florida. More... https://t.co/P3GrpwW0di pic.twitter.com/b3XkcuwnPQ — International Space Station (@Space_Station) January 11, 2021

Нагадаємо, 6 грудня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартувала з космодрому на мисі Канаверал і вивела Cargo Dragon на орбіту Землі.

Зараз Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.

До слова, голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск назвав дату, коли люди полетять на Марс.