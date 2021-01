Корабель Cargo Dragon через негоду не зможе повернутись на Землю

Відстикування вантажного космічного корабля Cargo Dragon американської компанії SpaceX від Міжнародної космічної станції (МКС) довелося скасувати через негоду на Землі.

Про це повідомляє пресслужба МКС.

«У Центрі управління космічними польотами скасували сьогоднішнє відстикування Cargo Dragon через погодні умови у місці приземлення, біля узбережжя Флориди», – йдеться у повідомленні.

