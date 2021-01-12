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    Технології

    Корабель Cargo Dragon через негоду не зможе повернутись на Землю

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    Корабель Cargo Dragon через негоду не зможе повернутись на Землю - Корабель Cargo Dragon через негоду не зможе повернутись на Землю
    Корабель Cargo Dragon через негоду не зможе повернутись на Землю

    Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю

    Відстикування вантажного космічного корабля Cargo Dragon американської компанії SpaceX від Міжнародної космічної станції (МКС) довелося скасувати через негоду на Землі.

    Про це повідомляє пресслужба МКС.

    «У Центрі управління космічними польотами скасували сьогоднішнє відстикування Cargo Dragon через погодні умови у місці приземлення, біля узбережжя Флориди», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 6 грудня ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартувала з космодрому на мисі Канаверал і вивела Cargo Dragon на орбіту Землі.

    Зараз Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.

    До слова, голова компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск назвав дату, коли люди полетять на Марс.

    Теги: корабель Twitter SpaceX Falcon
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