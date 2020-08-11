Telegram заявив про запровадження інструментів проти цензури у Білорусі



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У Білорусу наразі не працюють більшість соціальних мереж, проте доступ до Telegram у білоруських громадян все ще залишається - Дуров

Ми включили наші інструменти антицензури у Білорусі, щоб Telegram залишався доступним для більшості користувачів, - Дуров

Засновник Telegram Павло Дуров заявив про запровадження у месенджері інструментів проти цензури, щоб білоруси могли і надалі користуватись платформою. Про це він поінформував у Twitter.

«Ми включили наші інструменти антицензури у Білорусі, щоб Telegram залишався доступним для більшості користувачів. Але зв’язок в країні все ще є дуже нестабільним, оскільки інтернет іноді повністю вимикається», - написав Дуров.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H — Pavel Durov (@durov) August 10, 2020

Також засновник месенджеру поширив у своєму профілі допис, де йдеться про те, що інші платформи для спілкування ( WhatsApp, Facebook та Instagram) у Білорусу наразі не працюють. Проте доступ до Telegram у білоруських громадян все ще залишається.

Раніше повідомлялося, що силовики у Мінську застосували газ і гранати для розгону протестувальників.

У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

«Главком» повідомляв, що 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

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