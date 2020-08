Telegram заявив про запровадження інструментів проти цензури у Білорусі

Ми включили наші інструменти антицензури у Білорусі, щоб Telegram залишався доступним для більшості користувачів, - Дуров

Засновник Telegram Павло Дуров заявив про запровадження у месенджері інструментів проти цензури, щоб білоруси могли і надалі користуватись платформою. Про це він поінформував у Twitter.

«Ми включили наші інструменти антицензури у Білорусі, щоб Telegram залишався доступним для більшості користувачів. Але зв’язок в країні все ще є дуже нестабільним, оскільки інтернет іноді повністю вимикається», - написав Дуров.

We enabled our anti-censorship tools in Belarus so that Telegram remained available for most users there. However, the connection is still very unstable as Internet is at times shut off completely in the country. https://t.co/eA4S6Zz36H