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    У світі

    Telegram заявив про запровадження інструментів проти цензури у Білорусі

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    У Білорусу наразі не працюють більшість соціальних мереж, проте доступ до Telegram у білоруських громадян все ще залишається - Дуров - Telegram заявив про запровадження інструментів проти цензури у Білорусі
    У Білорусу наразі не працюють більшість соціальних мереж, проте доступ до Telegram у білоруських громадян все ще залишається - Дуров

    Ми включили наші інструменти антицензури у Білорусі, щоб Telegram залишався доступним для більшості користувачів, - Дуров

    Засновник Telegram Павло Дуров заявив про запровадження у месенджері інструментів проти цензури, щоб білоруси могли і надалі користуватись платформою. Про це він поінформував у Twitter.

    «Ми включили наші інструменти антицензури у Білорусі, щоб Telegram залишався доступним для більшості користувачів. Але зв’язок в країні все ще є дуже нестабільним, оскільки інтернет іноді повністю вимикається», - написав Дуров.

    Також засновник месенджеру поширив у своєму профілі допис, де йдеться про те, що інші платформи для спілкування ( WhatsApp, Facebook та Instagram) у Білорусу наразі не працюють. Проте доступ до Telegram у білоруських громадян все ще залишається.

    Раніше повідомлялося, що силовики у Мінську застосували газ і гранати для розгону протестувальників.

    У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів.

    До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

    Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

    «Главком» повідомляв, що 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

    ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

     Читайте також: 
    Білорусь ЗМІ правозахисники вибори Олександр Лукашенко інтернет протест Facebook Telegram Twitter Instagram
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