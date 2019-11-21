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    Технології

    Німецькі автовиробники поспішають з розробкою електрокарів: з'явилися перші фото електричного BMW 7 Series

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    Очікується, що BMW i7 отримає два електромотори сумарною потужністю 550 к.с. і батарейний блок ємністю 100 кВтг. Запас ходу складе близько 580 км. - Німецькі автовиробники поспішають з розробкою електрокарів: з'явилися перші фото електричного BMW 7 Series
    Очікується, що BMW i7 отримає два електромотори сумарною потужністю 550 к.с. і батарейний блок ємністю 100 кВтг. Запас ходу складе близько 580 км.

    Серійне виробництво BMW 7 Series розпочнеться щонайменше у 2022 році

    Електромобіль BMW 7 Series вперше потрапив на фото. Це пов'язано з початком розробки нового преміального EV.

    Як повідомляє Motor1, серійне виробництво нового електромобіля розпочнеться щонайменше у 2022 році.

    Зазначається, що на сьогодні у компанії зайняті підготовкою тестових прототипів, один з таких і потрапив до об'єктиву фотошпигунів.

    Наразі автомобіль прихований під кузовом БМВ 7 актуальної генерації. Справжній варіант електрокара буде зовні відрізнятися.

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    Німецькі автовиробники поспішають з розробкою електрокарів: з'явилися перші фото електричного BMW 7 Series
    Німецькі автовиробники поспішають з розробкою електрокарів: з'явилися перші фото електричного BMW 7 Series
    Німецькі автовиробники поспішають з розробкою електрокарів: з'явилися перші фото електричного BMW 7 Series
    Німецькі автовиробники поспішають з розробкою електрокарів: з'явилися перші фото електричного BMW 7 Series
    Німецькі автовиробники поспішають з розробкою електрокарів: з'явилися перші фото електричного BMW 7 Series

    Очікується, що BMW i7 отримає два електромотори сумарною потужністю 550 к.с. і батарейний блок ємністю 100 кВтг. Запас ходу складе близько 580 км.

    Крім того, можлива поява більш продуктивної модифікації зі спортивним характером – BMW i7S. В цьому випадку віддача силової установки може скласти 670 к.с.

    Збільшена до 120 кВтг батарея може забезпечити більший в порівнянні зі стандартним седаном запас ходу. Однак з урахуванням збільшеної потужності двигунів спортивний електромобіль BMW, швидше за все, отримає ту ж дальність пробігу.

    Електромобілі технології автомобіль
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