Німецькі автовиробники поспішають з розробкою електрокарів: з'явилися перші фото електричного BMW 7 Series



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Очікується, що BMW i7 отримає два електромотори сумарною потужністю 550 к.с. і батарейний блок ємністю 100 кВтг. Запас ходу складе близько 580 км.

Серійне виробництво BMW 7 Series розпочнеться щонайменше у 2022 році

Електромобіль BMW 7 Series вперше потрапив на фото. Це пов'язано з початком розробки нового преміального EV.

Як повідомляє Motor1, серійне виробництво нового електромобіля розпочнеться щонайменше у 2022 році.

Зазначається, що на сьогодні у компанії зайняті підготовкою тестових прототипів, один з таких і потрапив до об'єктиву фотошпигунів.

Наразі автомобіль прихований під кузовом БМВ 7 актуальної генерації. Справжній варіант електрокара буде зовні відрізнятися.

Очікується, що BMW i7 отримає два електромотори сумарною потужністю 550 к.с. і батарейний блок ємністю 100 кВтг. Запас ходу складе близько 580 км.

Крім того, можлива поява більш продуктивної модифікації зі спортивним характером – BMW i7S. В цьому випадку віддача силової установки може скласти 670 к.с.

Збільшена до 120 кВтг батарея може забезпечити більший в порівнянні зі стандартним седаном запас ходу. Однак з урахуванням збільшеної потужності двигунів спортивний електромобіль BMW, швидше за все, отримає ту ж дальність пробігу.