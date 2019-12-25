Twitter заборонив публікацію «гіфок» через чутливість людей з епілепсією



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У соцмережі поінформували, що файли АPNG містять миготливі анімовані зображення, тому можуть бути небезпечними для людей з епілепсією

Соцмережа Twitter видалила функцію, яка давала можливість користувачам відправляти анімовані файли у форматі APNG.

Про це повідомили у соцмережі.

«Ми хочемо, щоб усі мали безпечний досвід користування Twitter. Анімовані файли PNG є дуже цікавими, проте вони не відповідають нашим налаштуванням щодо автовідтворення. Саме тому ми видаляємо функцію, яка їх додає до твітів», — повідомили у соцмережі.

У Twitter додали, що такий крок зробили для підвищення безпеки користувачів з епілепсією, адже файли АPNG містять миготливі анімовані зображення.

Епілепсія вважається одним з найпоширеніших хронічних неврологічних захворювань людини. Епілепсія — це хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні напади, що повторюються.

Близько 50 млн осіб в усьому світі живуть з епілепсією, і щороку фіксується 2,4 млн нових випадків цієї хвороби. В Україні нараховують близько 100 тис. пацієнтів з епілепсією.