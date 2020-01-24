SpaceX перенесла запуск партії супутників для роздачі інтернету



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Запуск на орбіту ракети-носія Falcon 9 відбудеться 27 січня

Причиною відстрочки запуску стали несприятливі погодні умови

Компанія SpaceX перенесла запланований на 24 січня запуск на орбіту ракети-носія Falcon 9 з 60 супутниками глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомляє офіційна сторінка компанії у Twitter.

Причиною відстрочки запуску стали несприятливі погодні умови.

«Зараз датою запуску супутників Starlink намічений понеділок, 27 січня», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 січня ракета-носій Falcon 9 відправилася на орбіту з новою групою з 60 міні-супутників, призначених для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Це був третій вивід на орбіту групи інтернет-супутників в рамках проекту Starlink. Перші 60 супутників запустили наприкінці травня, а другі - в листопаді минулого року.

Starlink - супутникова мережа наступного покоління, здатна забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет. Практична реалізація проєкту почалася 22 лютого 2018 року, коли Falcon 9 вивела на орбіту два тестових супутники - Tintin-A і Tintin-B. Всього планується запустити близько 12 тисяч супутників. Додаткові 30 тисяч супутників планується вивести на орбіти з висотами від 328 до 580 кілометрів.

SpaceX оцінювала витрати на реалізацію проекту в 10 мільярдів доларів, але експерти вважають цю цифру заниженою. Перші 60 супутників Starlink були запущені у травні 2019 року, в червні повідомлялося, що три з них втратили зв'язок із Землею і припинили функціонування.