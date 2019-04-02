У США перевірять автівки Hyundai та Kia через їх раптове загоряння



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Десятки тисяч Hyundai Sonata перевірять у США

Розслідування стосуватиметься моделей Hyundai Sonata і Santa Fe, а також Kia Optima, Sorento і Soul

Американський регулятор перевірить близько трьох мільйонів автомобілів Hyundai та Kia через повідомлення про їх раптове займання.

Розслідування, розпочате Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США (NHTSA), - результат тисяч скарг через загоряння автомобілів, які виникали без будь-яких аварій.

Ці випадки призвели до загибелі принаймні однієї людини, понад 100 зазнали ушкоджень різного ступеня важкості.

За даними NHTSA, з 2015 року проблеми з двигунами і випадки займання зачепили близько шести мільйонів автівок Hyundai та Kia.

З них лише близько 2,4 мільйона були відкликані автовиробниками для усунення несправностей.

Розслідування стосуватиметься моделей Hyundai Sonata і Santa Fe, а також Kia Optima, Sorento і Soul.

У NHTSA розповіли, що хоча попередні відкликання автомобілів Hyundai та Kia були пов'язані з займаннями в двигунах, нова перевірка стосуватиметься не лише справності двигунів, а й інших компонентів автівок.

Обидва виробники вже заявили, що співпрацюють із розслідуванням.

Петицію із закликом провести перевірку Hyundai та Kia подала адвокатська група Center for Auto Safety.

Її директор Джейсон Левайн каже, що відповіді на питання про причини займання автомобілів Hyundai і Kia мали дати вже давно.

«Сподіваюся, початок перевірки призведе до якнайшвидшого відкликання автівок», - каже він.

Через ті ж проблеми окреме розслідування щодо Hyundai і Kia проводить прокуратура Південної Кореї.

Джерело: ВВС Україна