У WhatsApp додадуть функцію невидимості

Новий режим дозволить користувачеві вибрати, хто може стежити за його активністю в мережі

В оновленні WhatsApp з'явиться функція, яка дозволить приховати час останнього відвідування месенджера, передає портал WABetaInfo.

Новий режим дозволить користувачеві вибрати, хто може стежити за його активністю в мережі – всі контакти, тільки збережені контакти або контакти з окремого списку.

Функція також передбачає заборону показу точного часу відвідування будь-якому користувачеві незалежно від того, є він в контактах чи ні.

У нового режиму невидимості є один нюанс – користувач, який встановив таке обмеження, також не зможе бачити час активності інших. Так, при включенні цієї функції замість точного часу останнього відвідування користувача буде відображатися статус «недавно» або «давно».

Поки WABetaInfo повідомляє про підготовку функції тільки для iOS–пристроїв, але не виключено, що в майбутньому вона буде доступна на всіх сумісних операційних системах.

Таке оновлення зможе захистити користувачів від інтернет-переслідувачів, які використовують соцмережі і месенджери для відстеження активності своїх жертв.

Нагадаємо, месенджер ICQ, колишній світовий хіт в 1990-х, знову відроджується. Більш того, підвищений інтерес до неї виник у молодих людей, народжених уже в часи WhatsApp і Facebook Messenger.

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