  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    У WhatsApp додадуть функцію невидимості

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    WhatsApp дозволить приховувати час відвідування - У WhatsApp додадуть функцію невидимості
    WhatsApp дозволить приховувати час відвідування
    Фото: Reuters

    Новий режим дозволить користувачеві вибрати, хто може стежити за його активністю в мережі

    В оновленні WhatsApp з'явиться функція, яка дозволить приховати час останнього відвідування месенджера, передає портал WABetaInfo.

    Новий режим дозволить користувачеві вибрати, хто може стежити за його активністю в мережі – всі контакти, тільки збережені контакти або контакти з окремого списку.

    Функція також передбачає заборону показу точного часу відвідування будь-якому користувачеві незалежно від того, є він в контактах чи ні.

    У нового режиму невидимості є один нюанс – користувач, який встановив таке обмеження, також не зможе бачити час активності інших. Так, при включенні цієї функції замість точного часу останнього відвідування користувача буде відображатися статус «недавно» або «давно».

    Поки WABetaInfo повідомляє про підготовку функції тільки для iOS–пристроїв, але не виключено, що в майбутньому вона буде доступна на всіх сумісних операційних системах.

    Таке оновлення зможе захистити користувачів від інтернет-переслідувачів, які використовують соцмережі і месенджери для відстеження активності своїх жертв.

    Нагадаємо, месенджер ICQ, колишній світовий хіт в 1990-х, знову відроджується. Більш того, підвищений інтерес до неї виник у молодих людей, народжених уже в часи WhatsApp і Facebook Messenger.

    Читайте також:
    Теги: технології Twitter соціальні мережі WhatsApp
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У WhatsApp додадуть функцію невидимості