Windows 11 не підтримує популярні ігри

Серед ігор, які відмовляються запускатися на новій версії Windows, є в тому числі популярний тайтл Valorant

Користувачі бета-версії Windows 11, публічний реліз якої відбудеться восени 2021 року, зіткнулися з відсутністю підтримки багатьох популярних старих ігор. Про це повідомляє портал Windows Latest.

Ряд старих комп'ютерів з бета-версією Windows 11 не зможуть запускати ігри через відсутність криптопроцессора TMP 2.0.

Серед ігор, які відмовляються запускатися на новій версії Windows, є в тому числі популярний тайтл Valorant від Riot Games 2020 року.

При запуску Valorant видає помилку з повідомленням, що гра вимагає підтримки TMP версії 2.0 і Secure Boot. Ці технології доступні в процесорах Intel з восьмого покоління або Ryzen 2000 серії і вище - тобто, в дуже обмеженій кількості сучасних комп'ютерів. Вони необхідні в першу чергу для коректної роботи ОС і входять в рекомендовані технічні вимоги Windows 11.

У Microsoft прокоментували це відсутністю підтримки і оптимізації з боку розробників популярних тайтлів, а не самої компанії. У випадку з Valorant вони пов'язали це з системою EasyAntiCheat.

Riot Games поки не дали жодних коментарів.

У четвер, 24 червня, корпорація Microsoft представила операційну систему Windows 11 з оновленим дизайном та поліпшеною продуктивністю.

Головною метою розробки Windows 365 було - забезпечити безперебійну роботу компаній, співробітники яких працюють у дистанційному режимі в умовах, що склалися протягом останнього часу.