У Windows зникне «Панель управління»



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У новій тестовій збірці Windows 10 Build 20161 для розробників секція «Система» в панелі керування тепер просто переадресує користувачів в додаток «Налаштування»

Компанія Microsoft зібралася позбутися корисної і зручної складової «Панелі управління» Windows (Control Panel) і змусити користувачів повністю перейти на додаток «Налаштування», що вперше з’явилося в Windows 8, інформує itsider.com.ua.

Мова йде про частину «Система» в «Панелі управління», яка дає базову інформацію про комп’ютер, включаючи ОС, процесор і ОЗУ, швидкі посилання на сайти підтримки і так далі.

У новій тестовій збірці Windows 10 Build 20161 для розробників секція «Система» в панелі керування тепер просто переадресує користувачів в додаток «Налаштування».

Це може викликати невдоволення з боку користувачів. Додаток «Налаштування» дебютував з запуском Windows 8 і піддався критиці за зайву спрощеність і скорочений вигляд у порівнянні з минулими інструментами Windows. Втім, за минулі роки додаток «Налаштування» було доопрацьовано і в сучасних версіях Windows 10 він став набагато корисніше.

Судячи з усього, це лише один крок на шляху до повного позбавлення від «Панелі управління» на користь «Налаштувань». Втім, у великому весняному оновленні 2021 року «Панель управління» все ще залишиться частиною Windows 10.



