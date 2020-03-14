В українській сфері інформаційних технологій зростає кількість жінок-ФОПів, – дослідження



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Чверть підприємниць зареєстровані в Києві

Сфера інформаційних технологій (IT) в Україні практично базується на фізособах-підприємцях (ФОП). Комп’ютерне програмування 2019 року стало третьою за чисельністю категорією серед фізичних осіб-підприємців. А за підсумками того ж року найбільший приріст ФОП (майже 11%) був саме в цьому напрямку, повідомляє YouControl.

Однак жінок в українській IT-сфері поки тільки 24%, третина з них працює на позиції Junior і тільки – 12% як Senior-фахівці (що вдвічі менше, ніж чоловіків). Вони найчастіше приходять в галузь як розробниці, тестувальниці, дизайнерки та ін.

«Останніми роками в Україні зростає загальна кількість ФОП, особливо працюючих в IT. А жіноча частина фізичних осіб-підприємців не тільки підтримує ці тренди, а навіть випереджає деякі з них. Так, 2019 року порівняно з 2017-м жінок-ФОПів в IT стало більше аж на 62%. При цьому загальна кількість представників мікробізнесу, що займаються інформаційними технологіями, за цей період зросла на 47%. Порівняноз 2018 роком 2019-го так само кількість жінок-ФОП в ІТ зростала швидше, ніж загальний показник (+24% жінок на противагу +19% в цілому)», – зазначають дослідники.

Найбільше жінок-ФОП в IT зосередилося в столиці – четверта частина.

«Така картина очікуваної з різних причин. По-перше, Київ як центр ділової активності притягує до себе підприємців. По-друге, пояснення є в дослідженні асоціації IT Ukraine і Офісу ефективного регулювання (BRDO). Згідно з ним, близько половини компаній області зареєстровано в Києві. Також значне IT-представництво мають Харків, Дніпро, Львів і Одеса. Не дивно, що за кількістю жінок-ФОП наступні сходинки посіли Харківська, Львівська та Дніпропетровська області», – зазначається в дослідженні.

Є в географії жінок-ФОП з ІТ і несподіваніші дані. Якщо за їх загальною кількістю лідирують традиційні ділові регіони, то за приростом картина інша. 2019 року порівнянні з 2018-м більше додалося фізосіб-підприємців жіночої статі в більшості областей Західної України:

43% у Волинській;

41% в Івано-Франківській;

32% в Тернопільській;

31% в Хмельницькій.

Найбільше жінок-ФОП з ІТ працює за напрямом «Комп’ютерне програмування». Їх 2019 року виявилося майже 60%. А от найменше тих, у кого як вид діяльності зазначений «Діяльність з управління комп’ютерним обладнанням». Таких всього 0,4% від загальних 44,3 тис.

«Як найбільша чисельність, так і найбільший приріст був в категорії «Комп’ютерне програмування». 2019 року порівняно з 2018 р. вона» розширилася «майже на 27%. На другому місці за зростанням числа жінок-ФОП був вид діяльності» Обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність «(плюс 23%), а на третьому -» Видання іншого програмного забезпечення «(плюс 22%)», – зазначають аналітики.

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