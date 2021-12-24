  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Tesla заборонить водіям грати у відеоігри під час руху

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Регулятор США повідомив, що Tesla у новому оновленні заборонить водіям грати у відеоігри - Tesla заборонить водіям грати у відеоігри під час руху
    Регулятор США повідомив, що Tesla у новому оновленні заборонить водіям грати у відеоігри
    фото: Depositphotos

    Функція, що дозволяє грати у відеоігри під час руху, з'явилася в 2020

    Виробник електромобілів Tesla у новому оновленні програмного забезпечення заборонить водіям грати у відеоігри під час руху, повідомляє газета The Washington Post із посиланням на національного автомобільного регулятора.

    «В оновленні програмного забезпечення функція «Passenger Play» (дозволяє водіям грати у відеоігри) буде не доступна, поки автомобіль перебуває в русі», – зазначено в повідомленні.

    У Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США заявили, що з 2017 року надійшла значна кількість скарг на доступність відеоігор для водіїв електромобілів Tesla під час руху - через це було розпочато перевірку понад 580 тис. машин.

    Функція, що дозволяє грати у відеоігри під час руху, з'явилася в 2020 – до цього зіграти на центральному дисплеї можна було тільки в режимі паркування.

    Раніше експерти назвали іншу серйозну проблему електромобілів.

    Читайте також:

    Теги: США автомобіль Tesla час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Tesla заборонить водіям грати у відеоігри під час руху