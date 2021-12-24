Tesla заборонить водіям грати у відеоігри під час руху

Регулятор США повідомив, що Tesla у новому оновленні заборонить водіям грати у відеоігри

Функція, що дозволяє грати у відеоігри під час руху, з'явилася в 2020

Виробник електромобілів Tesla у новому оновленні програмного забезпечення заборонить водіям грати у відеоігри під час руху, повідомляє газета The Washington Post із посиланням на національного автомобільного регулятора.

«В оновленні програмного забезпечення функція «Passenger Play» (дозволяє водіям грати у відеоігри) буде не доступна, поки автомобіль перебуває в русі», – зазначено в повідомленні.

У Національній адміністрації безпеки дорожнього руху США заявили, що з 2017 року надійшла значна кількість скарг на доступність відеоігор для водіїв електромобілів Tesla під час руху - через це було розпочато перевірку понад 580 тис. машин.

Функція, що дозволяє грати у відеоігри під час руху, з'явилася в 2020 – до цього зіграти на центральному дисплеї можна було тільки в режимі паркування.

Раніше експерти назвали іншу серйозну проблему електромобілів.