За популярністю на YouTube «Гра в кальмара» обігнала один із улюблених серіалів українців

До слова, у 2019 році найпопулярнішими запитами українців у Google став 8-й сезон «Гри престолів»

Станом на 10 листопада загальна кількість переглядів контенту щодо серіалу перевищила 17 мільярдів

Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» виробництва Netflix, обійшов шоу «Гра престолів» за популярністю на YouTube. Про це повідомляє портал NewsBreak.

Зазначається, що загалом контент із південнокорейського серіалу на відеохостингу налічує близько 129 тисяч роликів різної тривалості, включаючи офіційні трейлери та створені фанатами кліпи. Станом на 10 листопада загальна кількість перегляду цього контенту перевищила 17 мільярдів. Крім цього, користувачі залишили 533 мільйони реакцій на відео, включаючи лайки та коментарі.

У той же час за улюбленим серіалом українців, «Грою престолів», який вважається хітом HBO, було створено 420 тисяч відео. При цьому загальна кількість переглядів за 10 років становила 16,9 мільярда.

До слова, у 2019 році найпопулярнішими запитами українців у Google став 8-й сезон «Гри престолів», а вже потім персона президента Зеленського.

Як раніше повідомлялося, популярний корейський серіал Netflix «Гра в кальмара» отримає продовження, попри те, що більшість телешоу в Південній Кореї триває лише один сезон.

Вартість криптовалюти під назвою Squid («кальмар»), створеної за мотивами серіалу Netflix «Гра в кальмара», обвалилася практично до нуля.

Тим часом, у «ДНР» створили копію величезної ляльки із «Гри в кальмара»

Нагадаємо, південнокорейський серіал «Гра у кальмара» режисера Хван Дон-Хека про жорстокі ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгової платформи Netflix.