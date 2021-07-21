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    У Іспанії збудували найвищий житловий будинок у Європі (фото)

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    Житловий комплекс Intempo. Фото Manuel Revilla - У Іспанії збудували найвищий житловий будинок у Європі (фото)
    Житловий комплекс Intempo. Фото Manuel Revilla

    Хмарочос має 47 поверхів

    В іспанському місті Бенідорм завершили будівництво хмарочоса Intempo. Це найвищий житловий будинок у всій Європі.

    Висота будівлі становить 187 метрів. Його вежі-близнюки також можуть похвалитися найшвидшим ліфтом в Іспанії, який піднімається зі швидкістю 4,2 метра в секунду і може піднятися на верхній поверх за 52 секунди. Про це повідомляє The Guardian.

    Вежі пов'язані нагорі ромбовидною структурою, де ціна пентхауса становить близько 2 млн євро. На інших 47 поверхах ціни починаються від 257 тисяч євро.

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    Житловий комплекс Intempo. Фото Manuel Revilla
    Житловий комплекс Intempo. Фото Manuel Revilla
    Житловий комплекс Intempo. Фото Manuel Revilla

    Власники впевнені, що відкриття хмарочоса – ключовий крок на шляху до перетворення Бенідорма в Майамі на Середземному морі.

    Житловий комплекс Intempo будували 17 років і за цей час хмарочос змінив кількох власників. Його нинішній власник, Фонд SVPGlobal, заплатив 60 млн євро за придбання боргів будівлі у Sareb.

    За словами промоутера компанії-керуючого будинку Uniq Residential, 100 з 256 квартир хмарочоса Intempo були попередньо продані на етапі будівництва, з яких близько 60% продали іспанцям, а решта – росіянам, громадянам скандинавських країн, німцям і бельгійцям.

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    Теги: будівництво ціни будинок
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    У Іспанії збудували найвищий житловий будинок у Європі (фото)