В Афганістані пролунав вибух, загинули жінки і дитина
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Правоохоронці встановлюють, що стало причиною вибуху
В Афганістані сьогодні, 6 квітня, стався подвійний вибух, який призвів до загибелі 3 людей, ще 20 отримали поранення. Про це повідомили чиновники східного афганського міста Джалал-Абад, інформує Reuters.
Заступник Нангархрської регіональної лікарні розповів, що загиблими виявилися двоє жінок та дитина. Також представник уряду провінції повідомив, що серед поранених перебуває вісім бійців Сил безпеки Афганістану.
В даний час правоохоронці встановлюють, що саме стало причиною вибухів. Також повідомляється, що жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за цю подію.
Як повідомлялося, у Сомалі в результаті вибуху загинули 10 людей.
Нагадаємо, у Китаї підірвали бомбу в поліцейській ділянці, є жертви. Невідомий підпалив відділ дорожньої поліції Бюро громадської безпеки Шеньяна, після чого підірвав саморобну бомбу, що призвело до загибелі підривника, ще три людини отримали поранення.