Єрмак та Умєров розкрили подробиці зустрічі партнерів у Британії

Під час зустрічі обговорювали шляхи припинення війни Росії проти України

Сьогодні, 9 серпня у Великій Британії пройшла зустріч британської, американської та української сторін. На ній були присутні глава МЗС Британії Девід Ламмі, віцепрезидент США Джей Ді Венс, секретар РНБО Рустем Умєром та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Єрмак відзвітував про підсумки переговорів, передає «Главком».

«Разом із Рустемом Умєровим провели важливі зустрічі з європейськими безпековими радниками, міністром закордонних справ Британії та віцепрезидентом США. Вдячний кожному за максимально конструктивний підхід.

Позиції звучали чіткі: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, із повагою до нашого суверенітету та без визнання окупації. Припинення вогню – потрібне. Лінія фронту – не кордон», – написав він.

Керівник Офісу президента запевнив, що партнери підтримують Україну не лише словами . За його словами, допомога триватиме у військовій, фінансовій та санкційній площині, поки агресія не зупиниться.

«Хочу окремо подякувати віцепрезиденту США Джей Ді Венсу за участь у спільних дискусіях, повагу до всіх точок зору та зусилля заради надійного миру», – зазначив він.

Своєю чергою Рустем Умєров повідомив: «Обговорили безпекові виклики та кроки, які наближають нас до справедливого і тривалого миру. Наша позиція чітка: тривалий мир можливий лише за умови повної поваги до суверенітету України, без визнання окупації та з повним припиненням агресії проти України».

Глава МЗС Британії Девід Ламмі, у соціальній мережі Х повідомив, що під час зустрічі обговорювали шляхи припинення війни Росії проти України.

«Підтримка Великої Британії України залишається непохитною, і ми продовжуємо працювати над досягненням справедливого та тривалого миру», – написав він британський міністр.

Кореспондент Axios повідомляє, що в американській адміністрації «позитивно» оцінили зустрічі представників США та Європи, які відбулися сьогодні в Лондоні.

Раніше про зустріч у Великій Британії писали видання Axios та CBC News. За даними їхніх джерел, ідея проведення саміту виникла під час телефонної конференції у п'ятницю між американськими, українськими та європейськими посадовцями.

На ній посадовці намагатимуться досягти спільної позиції перед запланованою зустріччю між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.