Tesla планує постачати електроенергію у Велику Британію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Tesla планує постачати електроенергію у Велику Британію
Tesla вже має енергетичний сервіс у США
фото з відкритих джерел

Рішення про постачання електроенергії прийняли на тлі падіння продажів авто та фінансових труднощів

Компанія Ілона Маска подала заявку до британського регулятора Ofgem на отримання ліцензії для постачання електроенергії домівкам і бізнесу у Великій Британії. Розгляд триватиме до дев’яти місяців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Tesla вже має енергетичний сервіс у США та активно розвиває напрям сонячної енергетики і систем зберігання енергії.

Звернення до регулятора відбулося на тлі різкого падіння продажів у Європі: у липні продажі Tesla у Британії скоротилися на 60%, у Німеччині – на 55%. Водночас китайський конкурент BYD демонструє стрімке зростання – у Британії вчетверо, у Німеччині майже у 5 разів.

Фінансовий звіт Tesla за другий квартал 2025 року показав падіння виторгу на 12% (до $22,5 млрд) і прибутку на 16%. Операційний прибуток скоротився на 42%, а продажі авто – на 14%.

На ринок також вплинули політичні заяви Маска та його конфлікт із Дональдом Трампом, що викликало занепокоєння інвесторів. Від початку року акції Tesla впали майже на 23%.

Раніше ми писали, що американський бізнесмен та генеральний директор Tesla Ілон Маск анонсував розробку нового покоління системи повного автономного водіння (FSD) з приблизно в десять разів більшою кількістю параметрів і покращеною відеокомпресією. Про це Ілон Маск повідомив у мережі Х.

Оновлення може вийти до кінця вересня 2025 року, якщо внутрішні тести будуть успішними. Точні технічні деталі не розкриваються.

Наразі FSD виконує навігацію, перестроювання і паркування, але потребує контролю водія.

Нагадаємо, акції Tesla впали після того, як плани генерального директора Ілона Маска створити нову політичну партію в США знову викликали занепокоєння щодо його прихильності до майбутнього компанії, яка бореться зі зниженням продажів.

Tesla планує постачати електроенергію у Велику Британію
Tesla планує постачати електроенергію у Велику Британію
