Британія посилює допомогу Україні: рекордний контракт і оцінка військ

Міністр оборони Джон Гілі: «Безпечній Європі потрібна сильна Україна»

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про проведення оцінки бойової готовності британських військ для потенційного відправлення в Україну в рамках гарантій безпеки, які можуть бути надані після завершення війни. Як пише «Главком», про це сказав глава відомства, виступаючи у Палаті громад.

«Безпечній Європі потрібна сильна Україна. Їхня свобода – це наша свобода. Їхні цінності – наші цінності», – заявив він, додавши, що Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно».

Гілі привітав наміри президента Трампа стосовно «припинення цієї жахливої війни» і його обіцянки надати «дуже надійні» гарантії безпеки. Гілі також зазначив, що Україна прагне миру, тоді як Росія продовжує бойові дії, відмовившись від зустрічі з Трампом і Зеленським.

Міністр оборони підкреслив, що Британія надає Україні £4,5 мільярди військової допомоги цього року, що є найвищим показником за всю історію. В рамках «50-денного» плану прискорення допомоги Україні вже доставлено майже п’ять мільйонів боєприпасів, десятки тисяч артилерійських снарядів і ракет, а також сотні безпілотних платформ і систем ППО.

«Щоб забезпечити мир, ми повинні бути готові до нього. Я розглядаю рівень готовності наших Збройних Сил і прискорюю фінансування, щоб підготуватися до будь-якого можливого розгортання», – повідомив Гілі, наголосивши на важливості підготовки до миротворчих місій.

«Що стосується Збройних сил, то я проводжу оцінку рівня готовності та прискорюю виділення необхідного фінансування для підготовки до будь-якого можливого розгортання», – наголосив міністр.

Він також зазначив, що продовжується спільна з Францією розробка концепції військової місії «коаліції охочих» в Україні. За словами Гілі, понад 200 військових планувальників із 30 країн надають допомогу у розробці планів на випадок припинення вогню, включаючи захист повітряного та морського простору, а також навчання українських військовослужбовців.

Гілі повідомив про майбутню зустріч із міністром Збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, присвячену обговоренню гарантій безпеки для України, а також про заплановану на наступному тижні зустріч у Лондоні за участю міністрів оборони Італії, Польщі, України, Франції та Німеччини.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що нові обмеження проти Російської Федерації буде оголошено «найближчим часом».