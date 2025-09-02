Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія посилює допомогу Україні: рекордний контракт і оцінка військ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Британія посилює допомогу Україні: рекордний контракт і оцінка військ
фото: militarnyi.com

Міністр оборони Джон Гілі: «Безпечній Європі потрібна сильна Україна»

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про проведення оцінки бойової готовності британських військ для потенційного відправлення в Україну в рамках гарантій безпеки, які можуть бути надані після завершення війни. Як пише «Главком», про це сказав глава відомства, виступаючи у Палаті громад.

«Безпечній Європі потрібна сильна Україна. Їхня свобода – це наша свобода. Їхні цінності – наші цінності», – заявив він, додавши, що Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно».

Гілі привітав наміри президента Трампа стосовно «припинення цієї жахливої війни» і його обіцянки надати «дуже надійні» гарантії безпеки. Гілі також зазначив, що Україна прагне миру, тоді як Росія продовжує бойові дії, відмовившись від зустрічі з Трампом і Зеленським.

Міністр оборони підкреслив, що Британія надає Україні £4,5 мільярди військової допомоги цього року, що є найвищим показником за всю історію. В рамках «50-денного» плану прискорення допомоги Україні вже доставлено майже п’ять мільйонів боєприпасів, десятки тисяч артилерійських снарядів і ракет, а також сотні безпілотних платформ і систем ППО.

«Щоб забезпечити мир, ми повинні бути готові до нього. Я розглядаю рівень готовності наших Збройних Сил і прискорюю фінансування, щоб підготуватися до будь-якого можливого розгортання», – повідомив Гілі, наголосивши на важливості підготовки до миротворчих місій.

«Що стосується Збройних сил, то я проводжу оцінку рівня готовності та прискорюю виділення необхідного фінансування для підготовки до будь-якого можливого розгортання», – наголосив міністр.

Він також зазначив, що продовжується спільна з Францією розробка концепції військової місії «коаліції охочих» в Україні. За словами Гілі, понад 200 військових планувальників із 30 країн надають допомогу у розробці планів на випадок припинення вогню, включаючи захист повітряного та морського простору, а також навчання українських військовослужбовців.

Гілі повідомив про майбутню зустріч із міністром Збройних сил Франції Себастьєном Лекорню, присвячену обговоренню гарантій безпеки для України, а також про заплановану на наступному тижні зустріч у Лондоні за участю міністрів оборони Італії, Польщі, України, Франції та Німеччини.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що нові обмеження проти Російської Федерації буде оголошено «найближчим часом».

Читайте також:

Теги: Велика Британія фінансування Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Україна руйнує нафтову імперію Росії
Як Україна знову асиметрично змінила правила війни
26 серпня, 17:13
Під час боїв у районі Добропілля Донецької області армія РФ зазнала великих втрат в особовому складі та військовій техніці
Бої за Добропілля: росіяни змінюють тактику, ЗСУ зірвали політичну складову наступу ворога
24 серпня, 14:28
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
Зустріч Віткоффа і подальша короткострокова перспектива
7 серпня, 08:35
Попри війну, ці компанії залучили десяткі мільйонів доларів
Топ-5 українських ШІ-стартапів, які залучили найбільше інвестицій після 2022 року
5 серпня, 09:25
Обсяги перевезень впали вдвічі, витрати зросли, а прогнозований збиток «УЗ» у 2025 році становитиме 22 млрд грн
Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на порятунок «Укрзалізниці», – нардепка
16 серпня, 20:40
Україна увійшла до трійки найбільших експортерів меду
Україна увійшла до трійки найбільших експортерів меду в світі
20 серпня, 10:19
Українці майже не використовують готівку
Українці дедалі рідше користуються готівкою: НБУ зафіксував новий тренд
21 серпня, 17:07
Реєстр прозорості став першою інформаційно-комунікаційною системою, яка пройшла авторизацію з безпеки за новими стандартами
НАЗК запустило Реєстр прозорості: як Україна контролюватиме лобіювання
Вчора, 14:53
Президент назвав країни, які готові бути майданчиком для перемовин про закінчення війни
Зеленський перелічив країни, які готові стати майданчиком для переговорів із РФ
30 серпня, 20:48

Політика

Канцлер Німеччини назвав потенційне місце зустрічі Зеленського та Путіна
Канцлер Німеччини назвав потенційне місце зустрічі Зеленського та Путіна
The Guardian: Італія засекретить польоти чиновників після інциденту з главою Єврокомісії
The Guardian: Італія засекретить польоти чиновників після інциденту з главою Єврокомісії
Британія посилює допомогу Україні: рекордний контракт і оцінка військ
Британія посилює допомогу Україні: рекордний контракт і оцінка військ
Росія готова співпрацювати з Україною та США в управлінні Запорізькою АЕС – Путін
Росія готова співпрацювати з Україною та США в управлінні Запорізькою АЕС – Путін
Ердоган заявив, що Путін і Зеленський не готові до зустрічі
Ердоган заявив, що Путін і Зеленський не готові до зустрічі
Британія планує продовжити ще на два роки програму підтримки українських біженців
Британія планує продовжити ще на два роки програму підтримки українських біженців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
6170
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
4685
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
3842
Меню Кім Чен Ина. Чим годуватимуть лідера КНДР у легендарному бронепоїзді
3241
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі

Новини

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Сьогодні, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua