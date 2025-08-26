Британія планує відпускати злочинців на волю, забороняючи пити пиво та дивитися футбол

Британія впроваджує нові покарання, щоб вирішити проблему переповнених в'язниць

Уряд Великої Британії готує наймасштабнішу за останні три десятиліття реформу системи покарань в Англії та Уельсі. Щоб розвантажити переповнені в'язниці, влада планує замінити короткі тюремні терміни на альтернативні види покарань. Серед них – заборона на відвідування пабів, концертів та футбольних матчів. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Ще одним важливим нововведенням стане запровадження системи нарахування умовних балів за зразкову поведінку. Завдяки цій системі ув’язнені зможуть вийти на волю, відбувши від третини до половини свого терміну. Однак, ця система не поширюватиметься на найнебезпечніших злочинців.

Британська влада змушена йти на такі кроки через гостру нестачу місць у в'язницях. На початку 2025 року повідомлялося, що в тюрмах країни залишилося лише 800 вільних місць. У вересні 2024 року уряд уже вдавався до масового скорочення кількості ув'язнених, звільнивши тих, хто відбув 40% терміну за ненасильницькі злочини, але ця міра не принесла бажаного ефекту. У довгострокових планах – будівництво нових в'язниць на 14 тис. місць до 2031 року.

