20-й пакет санкцій ЄС проти Росії: ключові аспекти

20 санкційний пакет ЄС демонструє високий рівень синхронізації між українськими пропозиціями та рішеннями європейських партнерів. Близько 70% пунктів пакета – як персональних, так і секторальних – безпосередньо враховують напрацювання української сторони. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі журналістам, передає «Главком».

Ключові аспекти 20-го пакета санкцій:

Персональні обмеження та ВПК.

До списку додано понад 30 осіб із російського ВПК, пропагандистів та олігархів, та близько 60 компаній, причетних до обходу санкцій. 36 із них уже перебували під українськими санкціями. Це стосується насамперед постачальників компонентів для російського оборонно-промислового комплексу. Також ЄС розширив перелік суб'єктів, на яких поширюються жорсткі експортні обмеження: понад 50 компаній із Росії та іноземних юрисдикцій тепер позбавлені доступу до технологій подвійного використання, що могли бути задіяні у посиленні оборонного потенціалу агресора. Під санкціями – Іжевский завод, Агенція перспективних технологій, багато китайських і турецьких виробників.

Енергетика та логістика.

ЄС вперше системно підійшов до обмеження екосистеми «тіньового флоту». Санкціоновано 43 судна (всі – за пропозицією України), а також порти (Туапсе та Мурманськ), страхувальників та реєстраторів. Зокрема, під обмеження потрапили сім російських НПЗ та інфраструктура у Туапсе і Рязані, що суттєво ускладнює експортну логістику агресора. 20 санкційний пакет суттєво ускладнює для РФ придбання та обслуговування суден, зокрема LNG-танкерів і криголамів, що створює прямі перешкоди для російського газового експорту.

Фінансовий та цифровий сектори.

Пакет містить вагомий блок щодо цифрових активів. На основі українських даних обмежено операції з токенами RUBx та Digital Ruble. Санкції проти 20 регіональних банків РФ – Аверс, Фора, Єврофінанс Моснарбанк, Лівобережний. Підстави – участь у торгівлі для ВПК та присутність на окупованих територіях. Також низці фінансових установ третіх країн (зокрема Киргизстану: Keremet та Capital Bank of Central Asia – це А7А5) суттєво звужують простір для проведення платежів за товари подвійного призначення.

Розширено перелік заборонених до вивозу в РФ товарів.

Акцент на кольорових металах (нікель, мідь), хімічних сполуках та обладнанні для зварювання і металургії. Зокрема, під заборону потрапила продукція для обслуговування техніки, як-от вулканізовані гумові нитки та шнури, гвинти, болти й гайки з чорних металів або сталі, а також литі вироби з чавуну і сталі для потреб металургії. Санкції також торкнулися обладнання для зварювання, транспортних запобіжників та агросектору, включаючи трактори потужністю понад 130 кВт і гетероциклічні сполуки, необхідні для виготовлення пестицидів. Це пряме обмеження ресурсної бази для виробництва засобів ураження. У межах 20-го пакета обмежено експорт ЧПК-верстатів і радіообладнання до Киргизстану через ризик їх реекспорту до РФ для військових потреб.

«Ми вже розпочали консультації щодо наступного кроку. Робота над майбутнім 21 санкційним пакетом зосередиться на подальшому витісненні російських фінансових інституцій, що передбачає розширення переліку підсанкційних банків та остаточне перекриття каналів використання криптовалют для обходу обмежень», – наголосив Власюк.

Також Рада ЄС затвердила масштабний пакет фінансової підтримки для України обсягом €90 млрд на два роки. Кошти планують спрямувати на посилення оборони, закупівлю озброєння, підтримку енергетики та критичної інфраструктури.