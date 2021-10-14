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    24-річна дівчина з Туреччини стала найвищою у світі (фото)

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    Чималий зріст спричинило генетичне захворювання - 24-річна дівчина з Туреччини стала найвищою у світі (фото)
    Чималий зріст спричинило генетичне захворювання
    Фото dailystar.co.uk

    215-сантиметрова рекордсменка не може пересуватися без спеціальних пристроїв

    24-річна дівчина з Туреччини визнана найвищою жінкою в світі. Її зріст, що становить 215 сантиметрів, зафіксований в Книзі рекордів Гіннеса. Туркеня страждає рідкісним генетичним захворюванням, що і стало причиною її особливостей. Про це пише Dailystar.

    Повідомляється, що Румейса Гелгі з турецької провінції Карабюк страждає синдромом Уівера. Нині її зріст становить 7 футів 0,7 дюйма (215 см).

    Відтепер Румейса офіційно визнана найвищою жінкою у світі – відповідний запис зробили представники Книги рекордів Гіннеса.

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    Дівчина з батьками. Фото dailystar.co.uk
    Фото dailystar.co.uk

    Але це не перше її досягнення. Так, у 2014-му вона стала «найвищим підлітком у світі». З того часу Румейса використовувала свою популярність, щоб привернути увагу до життя інших людей з рідкісними захворюваннями.

    На жаль, такий зріст для 24-річної туркені не надто радісний. Адже повноцінно пересуватися вона не може – для цього їй потрібні ходунки або спеціальне крісло.

    Румейса каже, що фізичні особливості доставили їй чимало інших проблем – вона часто ставала жертвою насмішок однолітків. Але це лише загартувало характер дівчини.

    «Будь-який недолік можна перетворити на перевагу для вас самих, тому приймайте себе таким, яким ви є, усвідомлюйте свій потенціал і робіть все можливе. Мені подобається відрізнятися від усіх. Це цікаво і змушує мене відчувати себе особливою», – каже рекордсменка.

    Синдром Уівера характеризується підвищеним м'язовим тонусом, широко розставленими очима, широким чолом, деформованими ступнями і незвично великими вухами.

    У медичній літературі зареєстровано всього 50 випадків за всю історію записів.

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    Теги: рекорд
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    24-річна дівчина з Туреччини стала найвищою у світі (фото)