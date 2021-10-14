24-річна дівчина з Туреччини стала найвищою у світі (фото)

215-сантиметрова рекордсменка не може пересуватися без спеціальних пристроїв

24-річна дівчина з Туреччини визнана найвищою жінкою в світі. Її зріст, що становить 215 сантиметрів, зафіксований в Книзі рекордів Гіннеса. Туркеня страждає рідкісним генетичним захворюванням, що і стало причиною її особливостей. Про це пише Dailystar.

Повідомляється, що Румейса Гелгі з турецької провінції Карабюк страждає синдромом Уівера. Нині її зріст становить 7 футів 0,7 дюйма (215 см).

Відтепер Румейса офіційно визнана найвищою жінкою у світі – відповідний запис зробили представники Книги рекордів Гіннеса.

Але це не перше її досягнення. Так, у 2014-му вона стала «найвищим підлітком у світі». З того часу Румейса використовувала свою популярність, щоб привернути увагу до життя інших людей з рідкісними захворюваннями.

На жаль, такий зріст для 24-річної туркені не надто радісний. Адже повноцінно пересуватися вона не може – для цього їй потрібні ходунки або спеціальне крісло.

Румейса каже, що фізичні особливості доставили їй чимало інших проблем – вона часто ставала жертвою насмішок однолітків. Але це лише загартувало характер дівчини.

«Будь-який недолік можна перетворити на перевагу для вас самих, тому приймайте себе таким, яким ви є, усвідомлюйте свій потенціал і робіть все можливе. Мені подобається відрізнятися від усіх. Це цікаво і змушує мене відчувати себе особливою», – каже рекордсменка.

Синдром Уівера характеризується підвищеним м'язовим тонусом, широко розставленими очима, широким чолом, деформованими ступнями і незвично великими вухами.

У медичній літературі зареєстровано всього 50 випадків за всю історію записів.