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    500 в одному човні. В Італії врятували рекордну кількість мігрантів

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    Владі Італії нечасто доводиться стикатися з такою кількістю людей на одному човні - 500 в одному човні. В Італії врятували рекордну кількість мігрантів
    Владі Італії нечасто доводиться стикатися з такою кількістю людей на одному човні
    Фото: ЕРА

    Серед мігрантів – громадяни різних країн, в тому числі єгиптяни, сирійці, а також вихідці з Північної Африки

    Італійська берегова охорона врятувала 539 мігрантів з рибальського човна, який дрейфував біля берегів острова Лампедуза у Середземному морі. Ймовірно, перевантажений мігрантами човен прибув до берегів Італії з Лівії, пише ВВС.

    У ньому було багато жінок і дітей. Серед мігрантів – громадяни різних країн, в тому числі єгиптяни, сирійці, а також вихідці з Північної Африки.

    За даними організації «Лікарі без кордонів», перед відправленням до Італії, мігрантів могли бити: на їхніх тілах є сліди фізичного насильства. За однією з версій, в Лівії вони були в ув'язненні.

    Оскільки човен з мігрантами міг затонути, людей перемістили на судно італійської митниці та перевезли на Лампедузу.

    Мігранти з Лівії постійно прибувають на італійські острови, зокрема, на Лампедузу. Однак владі нечасто доводиться стикатися з такою кількістю людей на одному човні.

    У травні на Лампедузі лише за кілька годин висадилося понад тисячу мігрантів.

    На острові є табір для мігрантів, розрахований приблизно на 300 людей, проте зараз там живе уп'ятеро більше. Багатьох розміщують прямо на дорозі біля табору.

    Більшість цих людей прибувають з країн, громадяни яких навряд чи можуть розраховувати на отримання притулку в Європі.

    Раніше повідомлялося, що у Польщі з 6 по 8 серпня співробітники Підляської прикордонної служби затримали 349 іноземців, які незаконно перетнули польсько-білоруський кордон. Затримані в основному громадяни Іраку та Афганістану.

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    Теги: ЄС мігранти кордон табір охорона
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    500 в одному човні. В Італії врятували рекордну кількість мігрантів