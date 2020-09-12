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    У світі

    Аборигени застрелили з лука дослідника диких племен

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    Ріелі Франціскато присвятив більшу частину своєї кар&rsquo;єри захисту корінних племен Амазонії - Аборигени застрелили з лука дослідника диких племен
    Ріелі Франціскато присвятив більшу частину своєї кар’єри захисту корінних племен Амазонії
    Фото: Facebook

    Аборигени не можуть відрізнити друга від ворога, коли мова йде про людей з «зовнішнього світу»

    Експерта з ізольованих племен Амазонії застрелили з лука під час експедиції в віддалений район штату Рондонія на північному заході Бразилії. Про це повідомляє BBC.

    Інцидент стався в середу, 9 вересня, коли 56-річний Ріел Франціскато (Rieli Franciscato) з групою наблизився до місця проживання корінних жителів поблизу резервації Уру Еу Вау Вау, яких він збирався вивчати.

    Відомо, що дослідник працював в Національному фонді індіанців Бразилії, який займається вивченням і захистом ізольованих племен Амазонки вже більше 50 років. З групою аборигенів, які застрелили Франціскато, до сих пір ніхто не контактував. Франціскато був убитий одним з представників дикого племені.

    За словами поліцейського, який став свідком події, дослідник закричав, витягнув стрілу, яка потрапила в область серця, пробіг 50 метрів і впав замертво. Колеги віднесли потерпілого до поліцейської машини і відвезли в лікарню, але врятувати його не вдалося. «На жаль, ми втратили нашого друга», – розповів журналістам офіцер поліції Пауло Рікардо Бресса (Paulo Ricardo Bressa).

    За даними правозахисної організації, аборигени не можуть відрізнити друга від ворога, коли мова йде про людей з «зовнішнього світу», тому до білих людей вони ставляться з недовірою.

    Бразилія наука Амазонка
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