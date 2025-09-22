Лідер Франції пояснив, чому Європа не може розморозити російські активи

Президент Франції Еммануель Макрон відповів на критику адміністрації Дональда Трампа щодо заморожених російських активів і тиску на Китай, підкресливши важливість поваги до міжнародного права та незалежної дипломатії Європи. Про це він сказав в інтерв'ю для CBS, пише «Главком».

Макрон заявив, що хоч Європа готова використовувати заморожені активи Росії для фінансування своїх зусиль в Україні, важливо не порушувати міжнародне право.

«Ми не можемо просто вилучити ці активи у центрального банку, навіть у такій ситуації. Це питання довіри, і ми повинні поважати міжнародне право, щоб не допустити хаосу», – підкреслив президент Франції. За його словами, кошти, отримані від заморожених активів, вже використовуються для підтримки України, але це не означає, що Європа буде відмовлятися від своїх зобов'язань перед міжнародними правилами.

Що стосується вимог адміністрації Трампа посилити тиск на Китай, Макрон зазначив, що Європа має власну стратегію зниження ризиків у відносинах з Китаєм, але не збирається слідувати стратегії «роз'єднання». «У нас є стратегія, але вона передбачає збалансований підхід, без необґрунтованих кроків і розривів», – сказав Макрон. Він акцентував, що Європа прагне вести діалог з Китаєм і зберігати незалежність у своїй зовнішній політиці.

Також Макрон підкреслив, що Росія є головною дестабілізуючою силою в Європі, посиливши свої атаки на Україну та порушивши повітряний простір Польщі та Румунії. Про це він сказав в інтерв'ю для CBS, пише «Главком».

За словами Макрона, ці дії є частиною агресивної стратегії Кремля, який намагається послабити НАТО та досягти своїх територіальних цілей, руйнуючи максимальну кількість українських територій.

«Цілком очевидно, що Росія намагається досягти своїх цілей шляхом посилення атак на Україну. Вони збільшили удари по Києву та інфраструктурі, зокрема урядових установах, одночасно провокуючи конфлікти на Донбасі. Це не випадковість», – сказав Макрон.