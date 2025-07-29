Аеропорти ЄС знімуть обмеження на рідини в ручній поклажі

Нове оглядове обладнання дозволить пасажирам проносити на борт пляшки навіть великого розміру

З європейських авіапасажирів невдовзі можуть бути зняті обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Єврокомісія планує розгорнути в аеропортах континенту обладнання, яке здатне сканувати вміст великих пляшок та контейнерів.

Нинішні правила забороняють провозити в ручній поклажі пляшки понад 100 мл, з винятками для ліків та дитячого харчування. Пристрої, які здатні шукати вибухівку у великих пляшках, вже встановлені у кількох європейських аеропортах.

Їхня робота вже отримала позитивну оцінку експертів Єврокомісії, і тепер очікується рішення Європейської конференції цивільної авіації. Після цього зняття обмежень буде справою найближчих днів.

Раніше у Європі точилась дискусія щодо оплати за ручну поклажу у літаку.

До слова, європейські бюджетні авіакомпанії чи так звані лоукостери вже з 2026 року можуть розпочати перевозити пасажирів стоячи, і ця ініціатива викликала шквал критики від людей. Пізніше компанія Ryanair підтвердила, що «не планує «цього робити».

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту Денвера в США під час зльоту загорівся пасажирський літак Boeing 737 Max, що прямував до Маямі. На борту перебували 179 людей.

Також Сполучені Штати провели випробування надзвукового літака X-59 («son of Concorde»), здатного долетіти до Лондона за три години.