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Рух на бульварі Лесі Українки частково обмежено: яка причина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух на бульварі Лесі Українки частково обмежено: яка причина
Дорожники КП ШЕУ Печерського району виконуватимуть ремонт дорожнього покриття
фото: Вікіпедія

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

Сьогодні, 9 липня, з 8:00 до 17:00 у Києві частково обмежать рух транспорту на бульварі Лесі Українки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Згідно із повідомленням обмеження діятимуть на ділянці між будинками № 21-Б та № 23.

Причиною тимчасових незручностей є проведення ремонтних робіт дорожнього покриття, які виконуватимуть дорожники КП ШЕУ Печерського району.

Нагадаємо, до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Також до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також  «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

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Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор столиця обмеження

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