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Київ обмежує рух вантажівок через спеку: названо дати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ обмежує рух вантажівок через спеку: названо дати
За прогнозами Укргідрометцентру, з 25 до 28 липня у столиці в денний час доби очікується підвищення температури повітря понад 28°С та вище
фото: welcomia/depositphotos

«Київавтодор» просить водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей

Через прогнозовану спеку рух великовагового автотранспорту у столмці буде обмежено з 25 до 28 липня. Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

За прогнозами Укргідрометцентру, з 25 до 28 липня у столиці в денний час доби очікується підвищення температури повітря понад 28°С та вище. Для збереження дорожнього покриття на вулицях і дорогах міста в цей період обмежать рух для транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.

Зазначається, що дотримання цих обмежень контролюватиме Управління патрульної поліції у м. Києві.

Нагадуємо, що такі зміни вводять відповідно до розпорядження КМДА від 07.07.2012 № 1173 «Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах м. Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря».

У комунальній корпорації просять водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей.

Нагадаємо, липень 2025 року в Європі розпочався з чергової хвилі спеки. Як показують дослідження провідного економіста Європейського Центробанку (ЄЦБ) Майлса Паркера, подібні погодні явища не лише завдають дискомфорту жителям європейських країн, але й впливають на економіку. Аномальна спека може уповільнити економічне зростання, підняти ціни та вплинути на рівень життя.

До слова, спека в умовах війни додатково навантажує і без того виснажені тіла та психіку людей. Висока температура повітря стає додатковим стрес-фактором для українців, що може спровокувати дратівливість та втому. Про те, як давати собі раду влітку в коментарі «Главкому» розповіла психологиня напрямку когнітивно-поведінкової терапії Олеся Ольховик.

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Теги: Київ спека транспорт обмеження дороги

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