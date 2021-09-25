Афганські біженці напали на жінку-військову у США
У Форт-Маккої розміщено 13 тис. афганців
Командування запевнило, що на базі посилено заходи безпеки
Американська військовослужбовиця зазнала нападу з боку афганських біженців, розміщених в таборі на армійській базі Форт-Блісс в штаті Нью-Мексико.
За її словами, на неї напала «група евакуйованих чоловіків». Це сталося 19 вересня, повідомляє ABC News.
ФБР почало розслідування. Командування запевнило, що на базі посилено заходи безпеки
Як наголошує ABC, в іншому таборі для вимушених переселенців з Афганістану – в Форт-Маккой, штат Вісконсін – цього тижня мали місце два арешти.
32 -річного Мохаммада Харуна Імаада звинуватили у задушенні власної дружини, а 20 -річний Бахрулла Нурі підозрюється в спробі у спробі вчинити статевий акт з неповнолітньою особою.
У Форт-Маккої розміщено 13 тис. афганців.
Раніше повідомлялося, що Державний секретар США Ентоні Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану.
Нагадаємо, США створюють умови для прийому десятків тисяч афганців. На кожного біженця Штати виділять понад дві тисячі доларів. США готують програму підтримки афганських біженців.