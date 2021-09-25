Афганські біженці напали на жінку-військову у США

Командування запевнило, що на базі посилено заходи безпеки

Американська військовослужбовиця зазнала нападу з боку афганських біженців, розміщених в таборі на армійській базі Форт-Блісс в штаті Нью-Мексико.

За її словами, на неї напала «група евакуйованих чоловіків». Це сталося 19 вересня, повідомляє ABC News.

ФБР почало розслідування. Командування запевнило, що на базі посилено заходи безпеки

Фото AP

У Форт-Бліссі наразі перебуває щонайменше 10 тис. афганських біженців обох статей.

При цьому американські чиновники запевняють, що усі евакуйовані нібито проходили ретельну перевірку перед тим, як вони були вивезені літаками до США.

Як наголошує ABC, в іншому таборі для вимушених переселенців з Афганістану – в Форт-Маккой, штат Вісконсін – цього тижня мали місце два арешти.

32 -річного Мохаммада Харуна Імаада звинуватили у задушенні власної дружини, а 20 -річний Бахрулла Нурі підозрюється в спробі у спробі вчинити статевий акт з неповнолітньою особою.

У Форт-Маккої розміщено 13 тис. афганців.

Раніше повідомлялося, що Державний секретар США Ентоні Блінкен подякував Україні за допомогу в евакуації людей з Афганістану.

Нагадаємо, США створюють умови для прийому десятків тисяч афганців. На кожного біженця Штати виділять понад дві тисячі доларів. США готують програму підтримки афганських біженців.