Грузія хоче до 2024 року подати заявку на вступ до Євросоюзу

Грузія не заспокоїться, поки не стане членом ЄС і НАТО

Грузія має намір подати заявку на вступ до Європейського Союзу до 2024 року

Грузія має намір подати заявку на вступ до Європейського Союзу до 2024 року. Про це на Генасамблеї ООН заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, передає LIGA.net.

«Ми підготували комплексний план дій, він включає безліч ініціатив і реформ, які забезпечать подачу заявки на членство в Євросоюз до 2024 року», – сказав він.

Гарібашвілі запевнив, що Грузія не заспокоїться, поки не стане членом ЄС і НАТО. За його словами, для цього Грузія продовжить реформувати і модернізувати всі аспекти демократії і економіки, поки не досягне найвищих світових стандартів.

«Шлях до європейських і євроатлантичних структур означає повернення додому, тому що це цивілізаційний вибір, який одностайно підтримує переважна більшість нашого населення», – заявив прем'єр Грузії.

Він закликав міжнародне співтовариство діяти спільно, щоб відреагувати на порушення основоположних принципів міжнародного права на окупованих територіях.

До слова, в Євросоюзу є секретний план «газової війни» з Росією, згідно з яким ЄС в майбутньому не повинен бути залежним від Москви в сфері енергетики.

Раніше стало відомо, що запаси природного газу на зимовий період в Європі та США виявилися значно меншими за середні показники за останні п'ять років, досягнувши критично низького рівня.