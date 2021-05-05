У Білому домі досі не знають, коли відбудеться зустріч Байдена і Путіна

Байден розраховує на особисту зустріч із Путіним у червні

У Білому домі як і раніше не знають, коли точно відбудеться зустріч президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна. Про це під час брифінгу заявила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі.

В адміністрації американського президента пообіцяли повідомити подробиці, як тільки про них стане відомо. Вона додала, що до тих пір, поки не буде підтверджена зустріч Байдена і Путіна, очікувати конкретної інформації щодо порядку саміту не варто.

«Як тільки у нас з'явиться інформація з підтвердженими деталями щодо термінів, місця, дати проведення або участі (президентів - ред.), Ми поділимося нею», – заявила вона.

Президент США Джо Байден заявив, що хотів би провести запропонований ним саміт з президентом Росії Володимиром Путіним під час червневої поїздки в Європу.

Байден планує взяти участь у саміті G7 в Англії 11−13 червня, а потім полетіти до Брюсселя для зустрічі з лідерами Європейського Союзу і відвідати саміт НАТО 14 червня.

Зазначається, що американські чиновники працюють із російськими колегами над організацією зустрічі Байдена-Путіна в третій країні під час першої закордонної поїздки Байдена в якості президента.

Нагадаємо, державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Вашингтон хоче стабільних відносин із Москвою, але все буде залежати від політики Кремля і від його агресивності.

Виступаючи після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні, він повторив попередні заяви і президента Джо Байдена, і попередньої адміністрації США, що Сполучені Штати не хочуть ескалації відносин із Росією.

«Президент Байден уже давно, ще з часів, коли він не був президентом, говорить, що якщо Росія вирішить діяти нерозсудливо чи агресивно, ми дамо відповідь», – сказав він.