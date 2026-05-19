Пентагон запросив українські бойові розробки для тестування

Єгор Голівець
glavcom.ua
Американська армія взялася вивчати українські дрони та РЕБ
фото: Bloomberg
США захотіли перевірити українські дрони та системи РЕБ після їхнього бойового застосування проти російської армії та ударів углиб території РФ

США ведуть переговори з Україною щодо випробування та можливого придбання українських безпілотників, систем радіоелектронної боротьби та доступу до окремих військових технологій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

США зацікавилися українськими військовими технологіями

За даними видання, Пентагон уже звертався із запитом щодо тестування низки українських оборонних розробок на території США. Йдеться насамперед про дрони та системи РЕБ, які пройшли бойові випробування під час війни проти Росії.

Джерела Bloomberg повідомили, що Вашингтон також зацікавився доступом до окремих технологій та прав інтелектуальної власності в межах потенційної угоди, яка наразі перебуває на етапі обговорення.

Під час переговорів українська сторона наголосила, що її технології вже довели ефективність у реальних бойових умовах. Саме розвиток безпілотників та нової тактики їх застосування дозволив Силам оборони України завдавати ударів углиб території Росії та стримувати переважаючі сили російської армії.

Пентагон планує власні випробування українських систем

Водночас, за інформацією Bloomberg, США хочуть провести власні випробування українських систем із залученням американських військових, перш ніж ухвалювати подальші рішення.

За словами джерел видання, американська сторона може бути особливо зацікавлена у технологіях термінального наведення на основі штучного інтелекту, навігації без GPS, захищених від перешкод каналах зв’язку та бойовій доктрині використання дронів.

Один із представників оборонної галузі пояснив Bloomberg, що йдеться не стільки про класичну передачу технологій, скільки про створення механізму тестування та оцінки українських систем для формування майбутніх потреб армії США.

Україна і США готують рамкову угоду

Посол України у США Ольга Стефанишина підтвердила, що сторони вже працюють над рамковим документом.

«В результаті роботи з Державним департаментом та Пентагоном було розроблено проєкт рамкового документа, який наразі розглядається обома сторонами на різних інституційних рівнях», – зазначила вона.

За словами Стефанишиної, Україна розраховує на взаємовигідну співпрацю, яка дозволить посилити оборонні можливості обох країн.

До слова, українські оператори дронів-перехоплювачів можуть керувати бойовими безпілотниками через інтернет наживо – незалежно від того, де саме вони перебувають.

