Іран офіційно відмовився від другого раунду переговорів зі США

glavcom.ua
Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що його делегація не братиме участі в запланованих переговорах в Ісламабаді
Іран не планує проводити новий раунд переговорів зі США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Jazeera.

Речник іранського Міністерства закордонних справ заявив, що Тегеран відмовляється вести переговори, оскільки США порушили угоду ще на етапі її реалізації. Він також згадав американську блокаду іранських портів.

За словами посадовця, іранський режим не може забути про атаки США на Іран під час попередніх дипломатичних переговорів. Він наголосив, що Іран і надалі захищатиме свої національні інтереси.

«Американці грають у гру, звинувачуючи Іран. Вони продовжують цю гру, замість того щоб відігравати конструктивну роль. Але ми не можемо очікувати, що американці скажуть правду – вони завжди звинувачують нас», – наголосив він.

Нагадаємо, спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф заявив, що переговори між Тегераном та Вашингтоном про врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто.

Ситуація загострилася в суботу, 18 квітня, коли Іран офіційно оголосив про повторне закриття стратегічно важливої Ормузької протоки. Своє рішення Тегеран мотивував «неодноразовими порушеннями довіри» з боку США, які продовжують утримувати військово-морську блокаду іранських портів.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США.

ГУР оприлюднив дані про сотню підприємств, залучених до виробництва російського Су-57
Іран офіційно відмовився від другого раунду переговорів зі США
Проросійський експрезидент Болгарії прокоментував свою перемогу на виборах
На парламентських виборах у Болгарії підраховано 78% голосів: хто лідирує
Посолка ЄС в Україні зробила заяву про свою майбутню роль в євроінституціях
У Туапсе спалахнула масштабна пожежа після ударів по НПЗ (відео)

ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
