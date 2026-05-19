Іспанська поліція затримала сина засновника бренду Mango за підозрою у вбивстві

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
фото: ecestaticos.com
Правоохоронні органи Іспанії заарештували Джонатана Андіка, сина засновника всесвітньо відомого модного ритейлера Mango Ісака Андіка, за підозрою у навмисному вбивстві свого батька. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформаційне агентство Euronews.

Повідомляється, що Ісак Андік помер під час туристичного походу в горах Монсеррат у Каталонії. Спочатку слідство вказувало на трагічний нещасний випадок у горах. Однак суперечності у свідченнях Джонатана Андіка та інші докази змусили слідчих продовжити розслідування.

Деталі трагедії 

  • Дата та місце: Злочин стався 14 грудня 2024 року під час пішого походу в горах Монсеррат у Каталонії.
  • Початкова версія: Син загиблого стверджував, що 71-річний мільярдер випадково послизнувся на гірській стежці та впав зі 150-метрової висоти.
  • Перебіг подій: Джонатан Андік був єдиним свідком інциденту. Спочатку справу закрили як нещасний випадок. 

Чому поліція змінила версію

Слідчі органи виявили численні суперечності у свідченнях сина, а також додаткові докази під час перевірки мобільних телефонів. Окрім цього, іспанські ЗМІ дізналися ще про кілька фактів:

  • Між батьком і сином тривалий час панували вкрай напружені стосунки.
  • Незадовго до загибелі бізнесмена між ними відбулася серйозна сварка.
  • Джонатан Андік обіймав посаду віцеголови ради директорів компанії, і мотивом злочину могла стати боротьба за спадщину. 

Затриманий має постати перед судом у місті Марторель.

Хто такий Ісак Андік

71-річний засновник Mango загинув внаслідок падіння в ущелину поблизу печер на гірському масиві Монсеррат
фото з відкритих джерел

Ісак Андік – турецько-іспанський підприємець, мільярдер, співзасновник і багаторічний керівник міжнародної мережі магазинів одягу Mango. На момент своєї трагічної загибелі він був найбагатшою людиною Каталонії. найбагатшою людиною Каталонії. Журнал Forbes оцінював його статки у $4,5 млрд. 

У 2015 році Ісак передав управління Mango своєму синові Джонатану. Однак невдовзі батько звинуватив сина в тому, що той «утратив душу бренду» та спричинив мільйонні збитки компанії. Через це Ісаку довелося особисто повернутися до операційного керування.

За свідченнями цивільної дружини мільярдера Естефанії Каньядас, незадовго до смерті Ісак вирішив передати 5% акцій і більшу частину управлінських повноважень сторонньому топменеджеру, що не належав до родини, фактично відсунувши сина від абсолютної влади.

Mango – популярний іспанський бренд, що спеціалізується на виробництві одягу, взуття та аксесуарів для жінок, чоловіків і дітей. Під маркою випускаються також годинники, нижню білизну і парфумерію. Бренд заснований в 1984 році братами Айзак і Нахманом Андік. Бренд має понад 2700 магазинів у більш ніж 115 країнах світу, а також потужну мережу онлайн-продажів.

«Главком» писав, що іспанська поліція розпочала розслідування за підозрою у вбивстві щодо смерті засновника всесвітньо відомого модного бренду Mango Ісака Андіка. Смерть 71-річного мільярдера, яка сталася у грудні 2024 року під час сімейного походу в Каталонії, спочатку була кваліфікована як нещасний випадок. Видання, посилаючись на свої джерела, зазначає, що поліція Каталонії наразі розглядає версію вбивства і сфокусувала свою увагу на можливості причетності сина покійного – Джонатана Андіка.

