Пекін таємно відкрив військові бази для російських військових

Reuters дізналося про таємну угоду Москви та Пекіна, після якої російських військових почали навчати дронам, РЕБ та бойовій тактиці на території Китаю

Китай наприкінці минулого року таємно підготував на своїй території близько 200 російських військовослужбовців. Частина з них після завершення навчання повернулася до участі у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними трьох європейських розвідувальних служб, підготовку російських військових передбачала окрема угода між Москвою та Пекіном, яку високопоставлені офіцери двох країн підписали 2 липня 2025 року у столиці Китаю.

Документ передбачав навчання близько 200 російських військових на об’єктах у Пекіні та Нанкіні. Водночас сотні китайських військових мали проходити підготовку на території Росії.

Угода також містила пункт про повну конфіденційність. Зокрема, сторонам заборонялося висвітлювати ці поїздки у медіа або передавати інформацію третім сторонам.

За інформацією Reuters, російських військовослужбовців навчали роботі з безпілотниками, системами радіоелектронної боротьби, армійською авіацією та бронетанковою піхотою.

Розвідка стверджує, що китайська індустрія дронів надала росіянам доступ до нових технологій та сучасних методів підготовки, включно з використанням льотних симуляторів.

Значна частина російських військових, які проходили навчання у Китаї, були інструкторами та офіцерами, здатними передавати отримані знання іншим підрозділам російської армії.

Представники європейських спецслужб заявили, що поїздки китайських військових до Росії тривали ще з 2024 року, однак навчання російських бійців безпосередньо у Китаї стало новим етапом співпраці між країнами.

Одне з розвідувальних відомств також підтвердило особи кількох російських військових у званнях від молодшого сержанта до підполковника, які після підготовки в Китаї брали участь у бойових діях із застосуванням дронів у тимчасово окупованому Криму та Запорізькій області.

Нагадаємо, що під час майбутнього візиту російського диктатора Володимира Путіна до Китаю сторони планують обговорити двосторонні відносини, економічну співпрацю та міжнародні питання, що становлять спільний інтерес.

У Пекіні заявили, що майбутня поїздка стане вже 25-м візитом Путіна до КНР. Китайська сторона наголосила, що переговори стосуватимуться співпраці у різних сферах, а також міжнародних і регіональних питань, однак прямо не згадала тему війни в Україні.