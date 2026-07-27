Американець у 18 років став наймолодшим професором у світі

Натан Томас встановив рекорд, ставши професором у 18 років і 364 днів

Нині викладає студентам, продовжує навчання та плануєздобути ступінь доктора юридичних наук

Американець Натан Томас став професором університету у 18 років і 364 днів, встановивши світовий рекорд. Нині 21-річний викладач продовжує навчання та здобуває ступінь доктора юридичних наук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Книгу рекордів Гіннесса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Книгу рекордів Гіннесса.

Натан народився в родині інженерів і змалку захоплювався математикою та STEM-дисциплінами. У 10 років він вступив до Коледжу Маямі-Дейд, а у 14 перевівся до Міжнародного університету Флориди.

Поки більшість його однолітків навчалися у школі, Томас уже здобув ступені бакалавра та магістра з електротехніки, обидва – з відзнакою.

У серпні 2023 року американець розпочав викладацьку кар'єру. Посаду професора він обійняв у віці 18 років і 364 днів, побивши історичний рекорд. До цього наймолодшим професором серед чоловіків вважався шотландський математик Колін Маклорен, який став професором у 19 років.

На момент встановлення рекорду Томас також був на 16 днів молодший, ніж американка Алія Сабур, яка має титул наймолодшої професорки серед жінок.

Нині Томас навчається в Університеті Маямі, де здобуває ступінь доктора юридичних наук. У майбутньому він планує працювати у сфері права інтелектуальної власності, поєднуючи її зі знаннями у STEM.

«Інженерія навчила мене структуровано розбирати складні проблеми. Я переніс цей підхід на вивчення права», – сказав Томас.

За словами наймолодшого професора у світі, найбільше задоволення йому приносить викладання. «Мені найбільше подобається спостерігати, як до студента приходить усвідомлення. Викладання змушує мене розуміти предмет на зовсім іншому рівні», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про українську науковицю Ольгу Броварець, яка у 29 років стала наймолодшим доктором фізико-математичних наук в Україні. Вона достроково закінчила університет, у 24 роки захистила кандидатську дисертацію, а згодом здобула ступінь доктора наук, досліджуючи механізми виникнення мутацій ДНК.