Скільки коштує навчання у найпопулярніших університетах України. Нові ціни на 2026-2027 рік

Університети у 2026 році переглянули ціни на контрактне навчання. В окремих вартість навчання за рік зросла майже вдвічі

Прийом заявок і документів від вступників на бакалаврат у 2026 році розпочинається 19 липня і триватиме до 1 серпня. Тож майбутнім студентам варто поквапитися з вибором і університету, і спеціальності.

Цьогорічна вступна кампанія принесла абітурієнтам неприємний сюрприз: провідні виші країни підвищили вартість контрактного навчання.

Якщо ще кілька років тому навчання за 50-60 тис. грн на рік вважалося дорогим, то тепер ціни на популярні спеціальності наближаються, а подекуди вже й подолали нову психологічну межу – 100 тис. грн.

«Главком» проаналізував нові прайси провідних університетів України та порівняв її з минулорічними прейскурантами.

Чому освіта в Україні дорожчає

У більшості провідних університетів ціни на навчання зросли на 30-50%, але є й винятки: на окремі спеціальності – зафіксовано двократний ріст.

У самих закладах вищої освіти здорожчання пояснюють не власною ініціативою, а вимогами держави – так званою індикативною собівартістю. Її суть полягає в тому, що мінімальна вартість контрактного навчання на низці спеціальностей має відповідати реальним витратам університету на підготовку одного студента. Такий механізм діє в Україні з 2020 року, а цьогоріч уряд оновив порядок його розрахунку. Зокрема, Кабінет міністрів змінив методику визначення індикативної собівартості та уточнив правила для прифронтових і релокованих університетів.

У Міністерстві освіти і науки наголошують: така політика покликана припинити практику, коли контрактників навчали за цінами, нижчими від фактичної собівартості освітніх послуг. За задумом уряду, вартість навчання має бути максимально наближеною до реальних витрат закладів вищої освіти.

Чиновники не приховують: ціни на контракт і надалі зростатимуть. Під час брифінгу, присвяченого вступній кампанії-2026, заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявив: така тенденція безпосередньо пов'язана зі збільшенням витрат університетів, насамперед на оплату праці викладачів.

«Працівникам університетів з 1 січня 2026 року підвищили заробітну плату на 30%, а з 1 вересня підвищать ще на 20%. Відповідно, ми не маємо демпінгувати – ми маємо забезпечувати адекватну ціну за вищу освіту у наших закладах вищої освіти», – пояснив Трофименко.

За словами високопосадовця, університети мають наповнювати власні спеціальні фонди, з яких фінансується частина їхньої діяльності, тому перегляд вартості контракту є неминучим.

Подорожчання пояснюють не лише зростанням зарплат. Університети також змушені враховувати інфляцію, збільшення витрат на комунальні послуги, оновлення лабораторій, закупівлю програмного забезпечення та утримання матеріально-технічної бази. Саме тому найвідчутніше ціни зростають на спеціальностях, де підготовка студентів потребує дорогого обладнання або сучасної інфраструктури – передусім у медицині та сфері інформаційних технологій.

Керівник директорату вищої освіти та освіти дорослих Міносвіти Олег Шаров переконаний, що суспільство має звикати до того, що якісна вища освіта не може бути дешевою.

«За вищу освіту потрібно платити дорого: за бюджетників платить держава, а за контрактників – батьки, родина», – констатує посадовець.

Водночас у Міносвіти наголошують: навіть після підвищення цін українська вища освіта залишається значно дешевшою, ніж у більшості країн Європейського Союзу. За словами Шарова, штучне стримування вартості навчання може призвести до відтоку викладачів і науковців за кордон, що зрештою негативно позначиться на якості освіти.

Контракт дорожчає швидше за інфляцію

Відчутно змінилася вартість навчання у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Якщо у 2025 році рік навчання на «Стоматології» коштував 68 тис. грн, то для вступників 2026 року ціна зросла до 130 тис. грн або на 91%.

Ціни зросли й на інші медичні спеціальності. Вартість навчання на «Медицині» збільшилася з 64 тис. грн до 95 тис. грн (+48%), а на «Педіатрії» – із 61 тис. грн до 84 тис. грн (+38%).

Навіть найдоступніша програма університету – «Фізична терапія», яка коштувала 40 тис. грн, цього року подорожчала до 68 тис. грн. Такої ж вартості будуть нові спеціальності «Лабораторна діагностика» та «Нутриціологія».

Одне з найсуттєвіших подорожчань серед столичних вишів продемонстрував Національний медичний університет імені Олександра Богомольця. Якщо у 2025 році навчання на спеціальності «Медицина» з поглибленим вивченням англійської мови коштувало 89,4 тис. грн на рік, то у 2026 році ціна зросла до 134,1 тис. грн. Це майже на 50% більше.

Відчутно також подорожчала й «Стоматологія»: з 65 тис. грн до 105 тис. грн на рік, або майже на 62%. Вартість навчання за спеціальністю «Медицина» збільшилася з 64 тис. грн до 96 тис. грн.

До дорогих напрямів також належить «Педіатрія», де рік навчання подорожчав із 61,6 тис. грн до 92,4 тис. грн.

Водночас найдоступнішими залишаються «Медсестринство (Оптометрія)» та «Біотехнології та біоінженерія», де річний контракт становить трохи більше 52 тис. грн.

Серед технічних вишів суттєво здорожчало навчання у Львівській політехніці. Найдорожча програма – «Комп'ютерні науки (Системи штучного інтелекту)» – за рік зросла в ціні з 69,9 тис. грн до 100 тис. грн (+43%). Ще стрімкіше підстрибнула «Інженерія програмного забезпечення»: з 59,5 тис. грн до 90 тис. грн, або на 51%.

Також майже на 52% подорожчало навчання на програмі «Системна інженерія (Інтернет речей)», де річна вартість контракту зросла з 56,8 тис. грн до 86,9 тис. грн.

Національний технічний університет Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського теж оновив ціни: «Економіка та міжнародні економічні відносини», «Міжнародні відносини», «Журналістика», «Менеджмент», «Право» та «Маркетинг» з 67,6 тис. грн

подорожчали до 83,7 тис. грн (+24%).

На п’ять тисяч дорожче тепер «Математика», «Фізика та астрономія», «Екологія», «Електрична інженерія» та «Прикладна механіка», які коштуватимуть 50 тис. грн.

У столичному Національному університеті імені Тараса Шевченка найпопулярніші спеціальності – право, міжнародні відносини, журналістика, фінанси, маркетинг та публічне управління – подорожчали з 76,6 тис. грн до 97,1 тис. грн на рік.

Схожа ситуація із ІТ-напрямами. «Комп'ютерні науки», «Кібербезпека» та «Інженерія програмного забезпечення» тепер коштують 77,7 тис. грн на рік, що приблизно на чверть більше, ніж торік.

Львівський національний університет імені Івана Франка також радикально переглянув вартість контрактів. Якщо у 2025 році максимальна ціна навчання становила 66,7 тис. грн на рік, то для вступників 2026 року вона зросла до 86,7 тис. грн близько на 30%.

Майже на третину зросли ціни і в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника, що в Івано-Франківську. Найдорожчі спеціальності – право, психологія, правоохоронна діяльність та англійська філологія – тепер коштують 53,7 тис. грн на рік проти приблизно 41 тис. грн торік. Популярні економічні та гуманітарні напрями – менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, журналістика та туризм – подорожчали до 51,6 тис. грн, що також приблизно на 30% більше, ніж у 2025 році.

У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича вартість навчання на праві та англійській філології зросла з близько 49 тис. грн до 75 тис. грн на рік, тобто більш ніж на 50%. На економічному факультеті ціни збільшилися з 46,2 тис. грн до 67,5 тис. грн, а програма «Журналістика та кросмедійність» подорожчала з 40 тис. грн до 55,8 тис. грн.

Національний університет «Києво-Могилянська академія» вартість навчання на найпопулярніших ІТ-програмах не підвищував, проте вона й раніше була однією з найвищих: «Комп'ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення», як і торік, коштують по 100 тис. грн.

Помірним було зростання і на інших популярних спеціальностях. Журналістика подорожчала на 4,6%, тепер вона коштує 68 тис. грн. Маркетинг і менеджмент у 2026 році стали дорожчими на 6,7% – 80 тис. грн, а психологія – на 7,7% до 70 тис. грн. Водночас вартість навчання на праві (90 тис. грн) та кібербезпеці (75 тис. грн) залишилася без змін.

Найстриманішу цінову політику серед топових університетів демонструє й Одеський національний університет імені Іллі Мечникова. У 2025 році журналістика, менеджмент, маркетинг і психологія коштували близько 45 тис. грн, а в цьому році вступникам доведеться заплатити 48,9 тис. грн. Якщо минулоріч вартість навчання на праві та міжнародних відносинах була у діапазоні 45 тис. грн, то у 2026 році ці спеціальності підтягнулися до 49,4 тис. грн. На декілька тисяч подорожчали і комп'ютерні науки – 47,7 тис. грн.

Головний аграрний виш країни – Національний університет біоресурсів і природокористування України – також переглянув вартість контрактного навчання. Якщо у 2025 році найдорожчі спеціальності – «Право», «Журналістика», «Економіка», «Маркетинг», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Фінанси і кредит», «Міжнародні відносини» та «Туризм і рекреація» – коштували близько 62 тис. грн на рік, то для вступників 2026 року ціна зросла до 73,5 тис. грн, тобто на 19%.

Популярні серед абітурієнтів спеціальності «Психологія», «Комп'ютерні науки», «Кібербезпека та захист інформації», а також «Філологія» у 2026 році коштують 58,8 тис. грн на рік, що також приблизно на 19% більше, ніж торік.

«Соціальна робота та консультування» у минулому році коштувала 28,1 тис. грн, у 2026 році студенти заплатять 31 тис. грн. А «Електрична інженерія», яка коштувала 27,5 тис. грн, подорожчала до 32 тис. грн.

У Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана у 2025 році найдорожчі спеціальності університету коштували 48 тис. грн на рік. Йшлося насамперед про «Комп'ютерні науки», «Кібербезпеку», «Міжнародну економіку», «Міжнародну торгівлю», «Маркетинг», «Правознавство» та «Міжнародне право».

Для вступників 2026 року ціна на більшість цих програм зросла до 67,2 тис. грн (+40%).

«Оподаткування», «Економічна кібернетика та штучний інтелект», «Економічна аналітика», «Економіка агробізнесу та агротрейдинг» та «Туризм» коштуватиме цьогорічним вступникам 56,2 тис. грн на рік.

У Київському національному університеті будівництва і архітектури серед найдорожчих спеціальностей традиційно залишаються «Архітектура та містобудування», «Право», «Менеджмент», «Маркетинг» та економічні спеціальності. У 2025 році рік навчання на «Архітектурі та містобудуванні» коштував 42 тис. грн, то у 2026 році ціна зросла до 52 тис. грн. Дизайн подорожчав із 41 тис. грн до 47,3 тис. грн.

ІТ-напрями – «Комп'ютерні науки», «Кібербезпека», «Інформаційні системи та технології» та «Комп'ютерна інженерія» – тепер коштують 47,3 тис. грн на рік.

Вартість навчання у найкращих університетах України

Заклад вищої освіти Діапазон цін 2025/26 Діапазон цін 2026/27 Зростання НМУ ім. О. Богомольця 33–99,4 тис. грн 52,3–134,1 тис. грн +50–62% Львівський медуніверситет ім. Д. Галицького 39,7–68 тис. грн 59,5–130 тис. грн +38–91% НаУКМА 45–100 тис. грн 50–110 тис. грн 0–11% Львівська політехніка 36,3–69,9 тис. грн 52–100 тис. грн +30–52% КНУ ім. Т. Шевченка 54,6–76,6 тис. грн 54,6–97,1 тис. грн до +27% КПІ ім. І. Сікорського 44,9–67,6 тис. грн 50–83,7 тис. грн +8–28% ЧНУ ім. Ю. Федьковича 30,6–49,7 тис. грн 30,6–75 тис. грн +40–50% НУБіП 22,2–62 тис. грн 30–73,5 тис. грн +19–40% КНЕУ ім. В. Гетьмана 41,1–48 тис. грн 56,2–67,2 тис. грн +40% ХНУ ім. В. Каразіна 28–46,7 тис. грн 38,6–64,4 тис. грн +38% КНУ ім. В. Стефаника 33,6–41,3 тис. грн 43,7–53,7 тис. грн +30% КНУБА 20–51 тис. грн 24–52 тис. грн +15–23% ОНУ ім. І. Мечникова 28,1–45 тис. грн 30,9–49,4 тис. грн +10%

Які спеціальності залишаються найдоступнішими

Найдешевшими залишаються педагогічні, природничі та окремі гуманітарні напрями. Показово, що саме ці спеціальності держава роками називає пріоритетними через нестачу кадрів. Йдеться про майбутніх учителів, фізиків, хіміків, математиків, біологів та фахівців природничих наук. Водночас серед абітурієнтів вони традиційно поступаються за популярністю праву, менеджменту, міжнародним відносинам чи ІТ.

В Університеті ім. В. Стефаника навчання на спеціальностях «Середня освіта» коштує 43,7 тис. грн на рік. У Львівському університеті ім. Франка педагогічні спеціальності коштують 51,4 тис. грн, а в КНУ імені Шевченка – 54,6 тис. грн.

Майбутні вчителі математики, фізики, хімії, географії, біології чи української мови можуть навчатися за 38,6 тис. грн на рік у Харківському національному університеті ім. Каразіна.

Ще одна тенденція – відносно невисока вартість вивчення природничих наук. Фізика, хімія, математика, екологія, науки про Землю та біологія в Одеському національному університеті ім. Мечникова коштують 30,9 тис. грн.

Найдешевшою спеціальністю серед найдорожчих університетів України виявилася «Богослов’я» у Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича. Тут рік навчання за такою програмою коштує 30,6 тис. грн.

Одну з найдоступніших програм викладають у НУБіП – «Автомобільний транспорт», яка коштує 30 тис. грн.

Доволі бюджетні спеціальності пропонує КНУБА: «Гірництво та нафтогазові технології» та «Фізична культура і спорт» коштують 24 тис. грн на рік, а «Електрична інженерія», «Машинобудування» та «Енерговиробництво» – 27,6 тис. грн.

ТОП-найдешевших спеціальностей

Напрям Заклад освіти Ціна 2026/27 Гірництво та нафтогазові технології, Фізична культура і спорт КНУБА 24 тис. грн Автомобільний транспорт НУБіП 30 тис. грн Філологічний факультет (окремі освітні програми) ЧНУ ім. Ю. Федьковича 30,6 тис. грн Науки про Землю, екологія, геодезія, фізика та астрономія, математика, хімія ОНУ ім. Мечникова 30,9 тис. грн Педагогічні напрями («Середня освіта», усі предметні спеціалізації) ХНУ ім. В. Каразіна 38,6 тис. грн Педагогічні напрями («Середня освіта») та професійна освіта (цифрові технології) КНУ ім. В. Стефаника 43,7 тис. грн Природничі та технічні напрями (екологія, фізика, математика, електрична інженерія, авіаційна та ракетно-космічна техніка, гірництво та ін.) КПІ ім. І. Сікорського 50 тис. грн Природничі науки та соціальна робота (археологія, біологія, екологія, хімія, фізика) НаУКМА 50 тис. грн Педагогічні та природничі напрями ЛНУ ім. Івана Франка 51,4 тис. грн Технічні, природничі й гуманітарні напрями (цивільна безпека, історія, соціальна робота, залізничний транспорт та ін.) Львівська політехніка 52 тис. грн Природничі, педагогічні та гуманітарні напрями (науки про Землю, культурологія, біологія, хімія, історія) КНУ ім. Т. Шевченка 54,6 тис. грн Фізична терапія, лабораторна діагностика, нутриціологія ЛМУ ім. Д. Галицького 59,5 тис. грн

Кароліна Терещенко, «Главком»