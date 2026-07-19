Названо найдешевші спеціальності в українських університетах у 2026 році

«Главком» проаналізував нові прайси вишів: педагогічні, природничі та інженерні напрями залишаються найдоступнішими

Низка спеціальностей в українських вишах залишається відносно доступною для абітурієнтів. Найнижчі ціни у 2026 році зафіксовано на педагогічних, природничих та окремих інженерних напрямах. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Скільки коштує навчання у найпопулярніших університетах України. Нові ціни на 2026-2027 рік».

Показово, що саме ці спеціальності держава протягом багатьох років називає пріоритетними через брак кадрів. Йдеться насамперед про майбутніх учителів, фізиків, хіміків, математиків, біологів та інших фахівців природничих наук.

Найдешевші програми серед провідних українських вишів пропонує Київський національний університет будівництва і архітектури. Тут навчання на спеціальностях «Гірництво та нафтогазові технології» та «Фізична культура і спорт» коштує 24 тис. грн на рік. Ще 27,6 тис. грн доведеться заплатити за «Електричну інженерію», «Машинобудування» та «Енерговиробництво».

До числа найдоступніших також увійшла спеціальність «Автомобільний транспорт» у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Річний контракт на цій програмі становить 30 тис. грн.

Лише трохи дорожче коштує навчання на спеціальності «Богослов’я» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича – 30,6 тис. грн на рік. Це найнижча вартість серед програм у найбільш популярних університетах країни.

В Одеському національному університеті імені Іллі Мечникова фізика, хімія, математика, екологія, науки про Землю та біологія коштують 30,9 тис. грн на рік.

Порівняно доступними залишаються й педагогічні спеціальності. У Харківському національному університеті імені Каразіна майбутні вчителі математики, фізики, хімії, географії, біології та української мови можуть навчатися за 38,6 тис. грн на рік.

Водночас в інших провідних вишах підготовка педагогів коштує дорожче. Зокрема, в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника навчання на спеціальностях «Середня освіта» обходиться у 43,7 тис. грн на рік, у Львівському національному університеті імені Івана Франка – 51,4 тис. грн, а в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка – 54,6 тис. грн.

Раніше «Главком» писав, що подання заяв на вступ до вишів стартує вже 19 липня і триватиме до 18:00 1 серпня. Міністерство освіти і науки України оприлюднило ключові роз'яснення для цьогорічних абітурієнтів, які допоможуть уникнути фатальних помилок при виборі пріоритетів та розподілі заяв.