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Американка перемогла росіянина на виборах, від яких залежало майбутнє світового інтернету

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Американка перемогла росіянина на виборах, від яких залежало майбутнє світового інтернету
Бодган-Мартін у своїй передвиборчій кампанії наголошувала на своєму досвіді роботи у складному механізмі ООН
фото з відкритих джерел

Бодган-Мартін стала першою жінкою, яка очолила Міжнародний союз електрозв’язку

У Бухаресті пройшли вибори, від яких залежало, чи залишиться інтернет простором свободи чи росія отримає можливість ним управляти. Вибори на пост Генерального секретаря Міжнародного союзу електрозв’язку виграла американка Дорін Богдан-Мартін. Про це повідомляє Politico.

У перегонах брали участь дві людини. З одного боку – американка Дорін Богдан-Мартін, колишній експерт Міністерства торгівлі з питань телекомунікацій, яка приєдналася до МСЕ у 1990-х роках. Вона боролася з Рашидом Ісмаїловим, колишнім заступником міністра телекомунікацій росії, якого лобіював Пекін.

Обидва кандидати представляли принципово різне бачення майбутнього інтернету. Бодган-Мартін у своїй передвиборчій кампанії наголошувала на своєму досвіді роботи у складному механізмі ООН. Ісмаїлов обіцяв  гуманізацію» телекомунікаційної інфраструктури – і посилався на свою кандидатуру як на спосіб відкинути американське «домінування» в інтернеті.

Дорін Богдан-Мартін отримали 139 голоси зі 172, перемігши росіянина Рашида Ісмаїлова. Вона стала головою Міжнародного союзу електрозв’язку на наступні чотири роки, і під її керівництвом встановлюватимуть нові «глобальні стандарти для телекомунікацій та технічної інфраструктури».

Бодган-Мартін стала першою жінкою, яка очолила МСЕ, а також першим американцем, який очолив цю організацію з 1965 року.

Раніше повідомлялося, що Meta знищила найбільшу мережу, яка поширювала російську пропаганду.

Теги: вибори інтернет росія США

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