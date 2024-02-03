Американський телеканал відмовився знімати Z-актора в популярному серіалі

МЗС України розкритикувало позицію каналу HBO

Американський телевізійний канал HBO відмовився знімати в серіалі «Білий лотос» сербсько-російського актора Мілоша Биковича після того, як Міністерство закордонних справ України розкритикувало його за підтримку російської агресії. Про це пише The New York Times.

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Бикович мав зіграти епізодичну роль російського йога та ментора в готелі Таїланду.

Однак МЗС України розкритикувало позицію HBO. У соцмережі X (Twitter) українське відомство виклало відео, у якому змонтовано сцени з серіалу та кадри з Биковичем. Зокрема, міністерство нагадало телеканалу, що актор має громадянство РФ та медаль Пушкіна, знімався у російського режисера Микити Міхалкова, а також позитивно висловлювався про політику Росії та окупацію Криму.

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«Чи це нормально, що ви (HBO, – «Главком») працюєте з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?» – обурилося МЗС України.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 24, 2024

Після цього НВО розірвали контракт із Биковичем. Сам Z-актор зазначив, що йде «через зовнішній тиск». Мовляв, проти нього «була розгорнута цілеспрямована кампанія», і це нібито може «створити тривожний прецедент, який затьмарює суть мистецької свободи».

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«Білий лотос» – американський драматичний серіал-антологія, створений Майком Уайтом. Сюжет розповідає про відвідувачів комплексу. З кожним днем ідеальні мандрівники, веселі співробітники готелю та саме ідилічне місце стає дедалі складнішим. Перший і другий сезон розгортаються на Мауї та Сицилії відповідно. Серіал уже отримав позитивну реакцію критиків. Він увійшов до списку десяти найкращих програм 2021 та 2022 років Американського інституту кіно та отримав різні нагороди, зокрема чотирнадцять премій «Еммі» та два «Золоті глобуси».

Зазначимо, що зйомки нового сезону «Білого лотоса» заплановані на лютий, їх проводитимуть у Пхукеті та Бангкоку. Деталі сюжету наразі не розголошують.