Американський телеканал відмовився знімати Z-актора в популярному серіалі

Американський телевізійний канал HBO відмовився знімати в серіалі «Білий лотос» сербсько-російського актора Мілоша Биковича після того, як Міністерство закордонних справ України розкритикувало його за підтримку російської агресії. Про це пише The New York Times.

Бикович мав зіграти епізодичну роль російського йога та ментора в готелі Таїланду.

Однак МЗС України розкритикувало позицію HBO. У соцмережі X (Twitter) українське відомство виклало відео, у якому змонтовано сцени з серіалу та кадри з Биковичем. Зокрема, міністерство нагадало телеканалу, що актор має громадянство РФ та медаль Пушкіна, знімався у російського режисера Микити Міхалкова, а також позитивно висловлювався про політику Росії та окупацію Криму.

«Чи це нормально, що ви (HBO, – «Главком») працюєте з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?» – обурилося МЗС України.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp