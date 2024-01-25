Українське МЗС звернулося до HBO через актора, який підтримує Росію

Мілош Бикович підтримує Росію з початку повномасштабного вторгнення

Міністерство закордонних справ України розкритикувало американську телемережу HBO за те, що вони долучили до головної ролі в третьому сезоні серіалу «Білий лотос» сербського актора, який підтримує напад РФ, Мілоша Биковича. Про це МЗС написало у соцмережі X.

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«Мілош Бикович, сербський актор, який підтримує Росію з початку повномасштабного вторгнення, тепер збирається зіграти головну роль у 3 сезоні «Білий лотос». HBO, чи нормально для вас працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?» – зазначило відомство.

Рівно за рік до повномасштабного російського вторгнення в Україну Бикович отримав російське громадянство. Окрім цього, президент Росії Володимир Путін особисто нагородив його медаллю Пушкіна – за внесок у російське мистецтво та культуру.

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Мілош публічно підтримував Росію в її політиці після вторгнення в Україну та знімався в окупованому Криму. Зокрема, в інтервʼю він заявив, що в Криму живуть росіяни, а також «місцеві жителі приєдналися самі до Росії через референдум».

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 24, 2024

Наразі компанія HBO ніяк не відреагувала на допис Міністерства зовнішніх справ України та на критику в соцмережах.

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«Білий лотос» – американський драматичний серіал-антологія, створений Майком Уайтом. Сюжет розповідає про відвідувачів комплексу. З кожним днем ідеальні мандрівники, веселі співробітники готелю та саме ідилічне місце стає дедалі складнішим. Перший і другий сезон розгортаються на Мауї та Сицилії відповідно.

Серіал отримав позитивну реакцію критиків. Він увійшов до списку десяти найкращих програм 2021 та 2022 років Американського інституту кіно та отримав різні нагороди, зокрема чотирнадцять премій «Еммі» та два «Золоті глобуси».

Зйомки нового сезону заплановані на лютий, їх проводитимуть у Пхукеті та Бангкоку. Деталі сюжету наразі не розголошують.