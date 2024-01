Українське МЗС звернулося до HBO через актора, який підтримує Росію

Міністерство закордонних справ України розкритикувало американську телемережу HBO за те, що вони долучили до головної ролі в третьому сезоні серіалу «Білий лотос» сербського актора, який підтримує напад РФ, Мілоша Биковича. Про це МЗС написало у соцмережі X.

«Мілош Бикович, сербський актор, який підтримує Росію з початку повномасштабного вторгнення, тепер збирається зіграти головну роль у 3 сезоні «Білий лотос». HBO, чи нормально для вас працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?» – зазначило відомство.

Рівно за рік до повномасштабного російського вторгнення в Україну Бикович отримав російське громадянство. Окрім цього, президент Росії Володимир Путін особисто нагородив його медаллю Пушкіна – за внесок у російське мистецтво та культуру.

Мілош публічно підтримував Росію в її політиці після вторгнення в Україну та знімався в окупованому Криму. Зокрема, в інтервʼю він заявив, що в Криму живуть росіяни, а також «місцеві жителі приєдналися самі до Росії через референдум».

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?



📹 @United24media pic.twitter.com/ceWkXVttfp