Мінфін США вшосте продовжив ліцензію для активів «Лукойлу»

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Вашингтон залишив російському нафтовому гіганту ще місяць на пошук покупців закордонних активів

Сполучені Штати вкотре відтермінували завершення процедури продажу міжнародних активів російської компанії «Лукойл»: Міністерство фінансів США вже вшосте продовжило дію спеціальної ліцензії, що дозволяє проводити відповідні операції, цього разу – до кінця червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Згідно з ліцензією №131Е, дозвіл діятиме до 00:01 за східним літнім часом 27 червня 2026 року. Документ дозволяє проводити переговори, укладати контракти та здійснювати інші операції, необхідні для продажу, відчуження або передачі компанії Lukoil International GmbH (LIG), а також будь-яких підприємств, у яких вона володіє часткою 50% або більше.

Водночас американська влада встановила жорсткі обмеження для таких угод. Зокрема, «Лукойл» не може отримати жодних авансових платежів від потенційних покупців. Усі кошти від можливого продажу мають бути розміщені на заблокованому рахунку, який перебуває під юрисдикцією США.

Крім того, кожна транзакція потребуватиме окремого остаточного погодження з боку OFAC.

Таким чином Вашингтон зберігає повний контроль над процесом відчуження міжнародних активів російської компанії, попри наданий дозвіл на проведення переговорів та підготовку угод.

Це вже шосте поспіль продовження відповідної ліцензії. Попереднього разу Міністерство фінансів США подовжувало її дію до 30 травня.

Нагадаємо, що Велика Британія запровадила санкції проти 18 криптовалютних платформ, банків та фінансових мереж, які Російська Федерація використовувала для обходу обмежень і фінансування війни проти України.

Нові санкції стосуються системи міжнародних платежів A7, яка, як стверджується, використовується Кремлем для обходу західних санкцій, фінансування військових покупок та обробки платежів від продажу нафти.