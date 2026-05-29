Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ядерна загроза реальна? Китай почав будувати захист від можливого удару США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Ядерна загроза реальна? Китай почав будувати захист від можливого удару США
За оцінкою Пентагону, Китай до 2030 року може мати до 1000 ядерних боєголовок і вже розгорнув близько 100 міжконтинентальних ракет.
фото: Vantor
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Супутники зафіксували десятки пускових майданчиків, укріплень і командних центрів поруч із базами міжконтинентальних ракет

Китай розгорнув масштабне будівництво військової інфраструктури поблизу районів розміщення своїх міжконтинентальних балістичних ракет у пустельних районах країни, посилюючи захист ядерного арсеналу та систем управління для забезпечення можливості завдати удару у відповідь навіть після потенційної атаки США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Як зазначає агентство, супутникові знімки зафіксували масштабну мережу пускових майданчиків, укріплених бункерів, вузлів зв'язку та інших військових об'єктів у пустельних районах на північному заході Китаю.

Ядерна загроза реальна? Китай почав будувати захист від можливого удару США фото 1
фото: Vantor

За оцінками аналітиків, нова інфраструктура покликана забезпечити так звану можливість другого удару – здатність завдати ядерної відповіді навіть після масованої атаки противника.

Ядерна загроза реальна? Китай почав будувати захист від можливого удару США фото 2
фото: Vantor

Зокрема, неподалік ракетного шахтного району Хамі Китай збудував понад 80 бетонних майданчиків, які можуть використовуватися для мобільних пускових установок міжконтинентальних ракет або систем протиповітряної оборони.

Ядерна загроза реальна? Китай почав будувати захист від можливого удару США фото 3
фото: Vantor

Також супутникові знімки показали три великі восьмикутні комплекси, навколо яких розміщені укріплені сховища, склади озброєння, аеродроми, залізнична інфраструктура та командні об'єкти.

Експерти припускають, що частина споруд може використовуватися для електронної боротьби, супутникового зв'язку та управління ядерними силами.

«Ми бачимо, що ця інфраструктура будується у величезних масштабах і охоплює тисячі квадратних кілометрів пустелі за межами шахтних районів», – заявив науковий співробітник аналітичного центру Pacific Forum Александр Нілл.

За його словами, йдеться про суттєве розширення та диверсифікацію китайського ядерного стримування.

Особливу увагу аналітиків привернула поява десятків нових доріг і комунікаційних коридорів, які з'єднують військові об'єкти між собою. На думку фахівців, під ними можуть бути прокладені оптоволоконні лінії зв'язку для управління стратегічними силами.

Крім того, поблизу одного з комплексів будуються великі антени та вежі, які можуть бути елементами системи командування, контролю та зв'язку китайських ядерних сил.

За даними Reuters, Китай уже має ракети, здатні вражати будь-яку точку на території США. Водночас Пекін продовжує нарощувати ядерний потенціал і вдосконалювати систему раннього попередження про ракетний напад.

Згідно з останньою доповіддю Пентагону, Китай рухається до створення арсеналу з тисячі ядерних боєголовок до 2030 року. Також американські військові вважають, що Пекін уже розгорнув близько 100 міжконтинентальних балістичних ракет у трьох основних районах шахтного базування.

Читайте також:

Теги: Китай ядерна зброя США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Член комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США розповів, що значать погрози Москви
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
Білий дім закликав не довіряти повідомленням іранських ЗМІ
Білий дім назвав «виготовленою фальшивкою» іранські заяви про меморандум із США
27 травня, 22:38
Російська термоядерна міжконтинентальна балістична ракета
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
27 травня, 14:59
Гонконг робить ставку на своє економічне майбутнє з проєктом «Північний мегаполіс»
Bloomberg: Китай планує об'єднати свої міста в мегарегіони
27 травня, 05:51
Диктатор заявив, що «російсько-китайський стратегічний союз відіграє стабілізуючу роль на світовій арені»
Перед візитом до Пекіна Путін записав підлабузницьке звернення до китайців
19 травня, 08:13
Форпост був побудований безпосередньо перед початком активної фази конфлікту з Іраном
Ізраїль створив секретний форпост в Іраку для ударів по Ірану
10 травня, 09:18
Трамп готовий відправити представників США до Москви
Трамп зробив неочікувану заяву про переговори з РФ
9 травня, 12:11
Іран заявив про можливість поновлення конфлікту зі США
Іран заявив про можливість поновлення конфлікту зі США
2 травня, 22:48
Вашингтон очікує від європейських країн лідерства у фінансуванні української оборони
Бюджет США на 2027 рік не передбачає фінансування програми USAI для України
2 травня, 11:59

Соціум

Кріокамери, свині та друк органів: на що Путін витратив мільярди
Кріокамери, свині та друк органів: на що Путін витратив мільярди
Мінфін США вшосте продовжив ліцензію для активів «Лукойлу»
Мінфін США вшосте продовжив ліцензію для активів «Лукойлу»
США вперше відреагували на удар російського дрона по Румунії
США вперше відреагували на удар російського дрона по Румунії
Ядерна загроза реальна? Китай почав будувати захист від можливого удару США
Ядерна загроза реальна? Китай почав будувати захист від можливого удару США
Армія Росії потрапила до чорного списку ООН: що стало причиною
Армія Росії потрапила до чорного списку ООН: що стало причиною
Румунія встановила тип російського дрона, який влучив у багатоповерхівку
Румунія встановила тип російського дрона, який влучив у багатоповерхівку

Новини

Російський опозиціонер розповів про хитрощі, якими Кремль заганяє людей на фронт
Сьогодні, 08:19
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 29 травня 2026 року
Сьогодні, 06:00
США розкрили справжню причину загроз Кремля бити по Києву
Вчора, 21:53
«Пішов лісом із Казахстану!» В Астані під час візиту Путіна затримано активіста з українським прапором (фото)
Вчора, 20:46
Кортеж Путіна у Казахстані супроводжував броньовик із туреллю та системою придушення дронів (відео)
Вчора, 19:50
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство мера П'ятихаток
Вчора, 19:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua